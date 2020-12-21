Bucaspor 1928'in zirve yürüyüşü - Son Dakika

Bucaspor 1928'in zirve yürüyüşü

21.12.2020 11:45
Bucaspor 1928'in zirve yürüyüşü, System.String[]

Misli.com 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta Edirne Belediyesi Paş Edirnespor'u da evinde 3-1 mağlup eden Bucaspor 1928, devrenin son maçları öncesi haftalardır takibi bırakmadığı lider Diyarbekirspor'la arasındaki puan farkını 1'e indirdi.

Misli.com 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta Edirne Belediyesi Paş Edirnespor'u da evinde 3-1 mağlup eden Bucaspor 1928, devrenin son maçları öncesi haftalardır takibi bırakmadığı lider Diyarbekirspor'la arasındaki puan farkını 1'e indirdi.

Ligde son 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik alan, evinde bu sezon fırtına gibi eserek 7 iç saha maçında 6 galibiyet, 1 beraberlikle rakiplerine sahayı dar eden sarı-lacivertli ekip, şampiyonluk yarışında ilk yarıyı lider bitirmenin hesaplarını yapıyor. Tüm gruplar içinde en genç takım olmalarına rağmen en çok gol atan takım olduklarını belirten Bucaspor 1928 Başkan Cihan Aktaş, ligde yenemeyecekleri takım olmadığını söyledi.Sarı-lacivertlilerde Cihan Aktaş, "Bizim her müsabakaya, her puana talip olduğumuzu daha önce söyledim. Biz sahaya beyaz bayrağı kaldırarak teslim olmaya çıkmıyoruz. Kazanmak, puan almak için 90 dakika savaşan, mücadele eden geriye düştüğü zaman bile çok ciddi reaksiyon gösteren bir takımımız var. Umut ediyorum, inşallah istediğimizi, arzuladığımızı bu sezon bir üst lige çıkarak gerçekleştireceğiz" diye konuştu.Bu sezon kendi öz evlatlarıyla genç bir kadroyu tercih ettiklerini belirten Aktaş, "Güzel bir jenerasyon yakaladık. Bucaspor Akademisi'nde de üretim devam ediyor. Hocalarımız ve sporcularımız ile Bucaspor'un geleceğini doğru inşa ediyoruz. Yetiştirdiğimiz oyuncuları Süper Lig takımlarından birçok teklifler geliyor. Şu an onları masada bekletiyoruz. Ligin ilk yarısını tamamlamamıza bir maç kaldı. Perşembe günü Antalya Kemerspor engelini de aşıp bu yarıyı zirvede tamamlamak istiyoruz. Hiç kimse şunu unutmasın, Bucaspor oyuncu fabrikasının bacası hala tütüyor" dedi.


- İzmir

Edirne Belediyesi, Edirnespor, Bucaspor, Fırtına, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Bucaspor 1928'in zirve yürüyüşü - Son Dakika Spor


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