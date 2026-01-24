Bucaspor 1928, Kastamonuspor'a Yenildi

2'nci Lig Beyaz Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren Bucaspor 1928 evinde GMG Kastamonuspor'a 1-0 yenilerek büyük yara aldı. Maçın ilk devresi golsüz eşitlikle tamamlanırken, Kastamonuspor 73'üncü dakikada Kadir Ari'nin golüyle öne geçti: 0-1. Kalan dakikalarda iki takımın da çabaları sonucu değiştirmedi. Kazanan taraf konuk takım oldu. Bu sonucun ardından Bucaspor 1928, 12 puanla sonuncu sırada kaldı. Kastamonuspor ise puanını 33'e çıkarıp Play-Off umutlarını tazeledi.