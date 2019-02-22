Bucaspor'dan Fenerbahçe'ye Transfer
14 dakika önce
TFF 3. Lig 3. Grup'ta kümede kalma savaşı veren Bucaspor'un U16 Takımı'nda forma giyen orta saha Kaan Öztürk'ü Fenerbahçe'ye gönderdiği öğrenildi.
TFF
3. Lig 3. Grup'ta kümede kalma savaşı veren Bucaspor
'un U16 Takımı'nda forma giyen orta saha Kaan Öztürk
'ü Fenerbahçe
'ye gönderdiği öğrenildi. Galatasaray
, Aknisarspor ve Antalyaspor
'un da peşinde olduğu iddia edilen Kaan için ne kadar bonservis bedeli alacağı açıklanmadı. Geleceğin önemli orta saha oyuncuları arasında gösterilen Kaan, genç milli takımlarımızda da sürekli forma giydi. - İzmir
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Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 12:27 Kaynak: DHA
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