Son Dakika Haberleri: Bucaspor'dan Fenerbahçe'ye Transfer

Bucaspor'dan Fenerbahçe'ye Transfer

14 dakika önce

TFF 3. Lig 3. Grup'ta kümede kalma savaşı veren Bucaspor'un U16 Takımı'nda forma giyen orta saha Kaan Öztürk'ü Fenerbahçe'ye gönderdiği öğrenildi.

Bucaspor'dan Fenerbahçe'ye Transfer, System.String[]


TFF 3. Lig 3. Grup'ta kümede kalma savaşı veren Bucaspor'un U16 Takımı'nda forma giyen orta saha Kaan ÖztürkFenerbahçe'ye gönderdiği öğrenildi. Galatasaray, Aknisarspor ve Antalyaspor'un da peşinde olduğu iddia edilen Kaan için ne kadar bonservis bedeli alacağı açıklanmadı. Geleceğin önemli orta saha oyuncuları arasında gösterilen Kaan, genç milli takımlarımızda da sürekli forma giydi. - İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 12:27 Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Bora Füzesi, Fenerbahçe, Bucaspor, Spor
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