Son Dakika Haberleri: Budanan Ağaçlar Aileleri Isıtacak

Budanan Ağaçlar Aileleri Isıtacak

1 saat önce

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Alaşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler, Alaşehir ilçesi Sarıgöl Caddesi üzerindeki ağaç ve çalıların trafiği engellemeyecek şekilde form vererek budamasını yaptı.

Budanan Ağaçlar Aileleri Isıtacak, System.String[]
Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Alaşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler, Alaşehir ilçesi Sarıgöl Caddesi üzerindeki ağaç ve çalıların trafiği engellemeyecek şekilde form vererek budamasını yaptı. Yapılan çalışmaların ardından çıkan dallar, odun olarak ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılarak yüzlerce ailenin evini ısıtacak.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanlığı ve Alaşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ilçede park ve yeşil alanların mevsim şartlarına uygun olarak periyodik bakım ve budama çalışmalarını gerçekleştiriyor. Ekipler, bu kapsamda Alaşehir ilçesi Sarıgöl Caddesi üzerindeki ağaç ve çalıların trafiği engellemeyecek şekilde budamasını gerçekleştirdi. Yürütülen çalışmaları takip eden Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak, personele kolaylıklar diledi. Yapılan uygulamanın önemine değinen Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak, ağaçların daha sağlıklı büyümesi ve daha uzun ömürlü olması için bakım çalışmasının önemine değindi.

Ekipler tarafından ilçe genelinde park ve yeşil alanlarda budama çalışması yaptıklarını sözlerine ekleyen Uçak," Çalışmanın ardından çıkan dallar, odun olarak ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılarak bütçelerine ufak da olsa katkı sağlıyoruz "dedi. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 03:09 Kaynak: İHA

Sarıgöl, Alaşehir, Güncel
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