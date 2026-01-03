BUDO'dan İptaller - Son Dakika
BUDO'dan İptaller

03.01.2026 00:39
Bursa Deniz Otobüsleri, olumsuz hava nedeniyle 8 seferini iptal etti.

Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), olumsuz hava şartları nedeniyle 3 Ocak 2026 Cumartesi günü yapılması planlanan bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

BUDO'nun resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamaya göre; Bursa (Mudanya) ile İstanbul (Kabataş) ve Armutlu (İhlas) hatlarında karşılıklı olmak üzere toplam 8 sefer olumsuz hava şartları nedeniyle gerçekleştirilemeyecek.

İptal edilen seferler şöyle: 08.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş) - 08.00 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya) - 09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş) - 09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) - 10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Kabataş) - 11.30 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya) - 11.30 İstanbul (Kabataş) - Armutlu (İhlas) - 13.00 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) - BURSA

Kaynak: İHA

