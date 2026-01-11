Bugün Canlı Etkinlikler

10.00 - İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu, "Barış Akademisyenleri ve Yargı Süreçleri" ile ilgili toplantıda konuşacak. (GÖRÜNTÜLÜ -CANLI/ İSTANBUL)

13.00 - DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, Halep'teki gelişmelere ilişkin parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

14.00 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ DENİZLİ)

14.00 - EYT ve Emekliler Federasyonu, Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)