Bugün yürürlüğe girdi! İstanbul\'da toplu taşıma için hız sınırı 70 kilometreye düştü

Yaklaşık 20 milyon kişinin yaşadığı ve çalıştığı megakentte toplu taşıma hayati önem taşıyor. Yoğun trafik nedeniyle yaşanan kazaların önüne geçmek isteyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi, hız kontrolünü dijital sisteme taşıdı. Yeni düzenlemeyle birlikte otobüslerin hız verileri anlık olarak izlenecek.
Belirlenen sınırın aşılması halinde ilgili personel hakkında hız ihlal raporu düzenlenecek. İhlaller sistem üzerinden kayıt altına alınacak ve gerekli değerlendirmeler ilgili birimler tarafından yapılacak.
Yetkililer, hız düşüşünün ulaşım süresine etkisinin sınırlı olduğunu belirtiyor. Örneğin 10 kilometrelik bir mesafe 100 kilometre hızla yaklaşık 6 dakikada kat edilirken, 70 kilometre hızla bu süre 8 dakika 34 saniyeye çıkıyor. Uzmanlar, 30 kilometrelik hız farkının kaza riskini önemli ölçüde artırdığına dikkat çekiyor.
