Bulancak'ta Kar Yağışı 9 Kişiyi Mahsur Bıraktı

Giresun'un Bulancak ilçesinde kar yağışı nedeniyle araçlarıyla yolda mahsur kalan 9 kişi kurtarıldı.
Bulancak-Bektaş yayla yolunda etkisini gösteren kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi. Güzergahta yolculuk yapan 3 otomobil ile 1 traktör kar yağışı nedeniyle mahsur kaldı.
İhbar üzerine bölgeye AFAD ve İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.
Ekipler, sağlık durumları iyi olan yolculara ulaşarak güvenli bölgeye getirdi.
