Bülbül, Aydın Lisesi'nin Durumunu Eleştirdi
Son Dakika Logo
Yerel

Bülbül, Aydın Lisesi'nin Durumunu Eleştirdi

Bülbül, Aydın Lisesi\'nin Durumunu Eleştirdi
07.02.2026 12:36
CHP'li Bülbül, depreme dayanıksız Aydın Lisesi'nin yıkımının gerçekleşmediğini vurguladı.

Haber: Osman BEKAR

(AYDIN) - CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, yıkım kararı alınmasına rağmen tahliye edilmeyen ve yeni binası inşa edilmeyen Aydın Lisesi önünden Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e seslendi. 6 Şubat depremlerinin üçüncü yılında konuşan Bülbül, "Depreme dayanıksız bir lisenin binasında öğrencilerin, öğretmenlerin, çalışanların can güvenliği nasıl sağlanacak? Bugün 6 Şubat, 52 bin canımız 3 yıl önce depremde vefat etti. Diyoruz ki yeni 6 Şubat'lar olmasın." ifadelerini kullandı.

CHP Aydın Milletvekili ve Avrupa Yurtdışı Örgütlenme Koordinatörü Süleyman Bülbül, beraberindeki heyetle tarihi Aydın Lisesi binası önünde basın açıklaması yaptı. 2024 yılında Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e yönelttiği soru önergesine gelen yanıtı hatırlatan Bülbül, Bakanlığın 23 ay önce verdiği cevapta okul binasının yıkımına karar verildiğinin ve inşaata başlandığının bildirildiğini ancak gerçekte tek bir çivinin dahi çakılmadığını söyledi.

CHP'li Bülbül açıklamasında, şunları kaydetti:

"Şu anda 34 yıllık Aydın Lisesi'nin önündeyiz. Aydın Lisesi ile ilgili 2024 yılında Sayın Bakan Yusuf Tekin'e vermiş olduğum Aydın Lisesi'nin depreme dayanıklı olup olmadığı konusundaki önergeme Sayın Bakan 23 ay önce yanıt verdi. Bu yanıtın da 'Aydın Valiliği'nce konuya ilişkin olarak Aydın Lisesi'nden deprem güvenliği ile ilgili gelen talebin Bakanlığımız İnşaat ve Emlak Genel Müdürlüğüne bildirildiği İnşaat ve Emlak Genel Müdürlüğünce 2020 yılında gerekli inceleme ve analizler yapılarak yıkımına karar verildiği, yatırım programına alınarak inşaatına başlandığı bildirilmiştir' denildi. Vermiş olduğum soru önergesine verilen Bakan Yusuf Tekin'in vermiş olduğu yanıtla bu belirtildi."

Şu anda 23 aydan beri Aydın Lisesi'nin binası aynen duruyor. Aydın Lisesi binası yıkımına karar verilmiş ancak yeni bir bina yapılmamış. İnşaata başlanan hiçbir bina yok. Burada, öğrenciler, öğretmenler, çalışanlar depreme dayanıksız bir bina içerisinde eğitime devam ediyor. Bizler diyoruz ki, Cumhuriyet Halk Partisi Efeler İlçe örgütü olarak diyoruz ki Sayın Bakan, inşaat nerede? Depreme dayanıksız bir lisenin binasında öğrencilerin, öğretmenlerin, çalışanların can güvenliği nasıl sağlanacak? Bugün 6 Şubat, 52 bin canımız 3 yıl önce depremde vefat etti. Diyoruz ki yeni 6 Şubat'lar olmasın. Aydın 1. derecede deprem bölgesi, Aydın Lisesi'nin depreme dayanıksız olduğunu söylüyorsunuz, yıkımına karar verildiğini söylüyorsunuz. Yeni binanın yapıldığını söylüyorsunuz. Yeni bina nerede? Aydınlı hemşerilerimizin can güvenliği böyle mi sağlanacak?"

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Aydın, Yerel, Son Dakika

Yerel Haberler, Aydın, Yerel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
SON DAKİKA: Bülbül, Aydın Lisesi'nin Durumunu Eleştirdi - Son Dakika
