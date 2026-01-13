Buldan Bezi 2026 Sezonuna Hazırlanıyor - Son Dakika
Buldan Bezi 2026 Sezonuna Hazırlanıyor

13.01.2026 14:22
Buldan Bezi, yeni sezon için renk ve stil tercihleri belirleyerek organik ürünler hazırlıyor.

Denizli'nin Buldan ilçesinde 2016 yılında Buldan Ticaret Odası tarafından Coğrafi İşaret Tescili kazandırılan ve yazın serin, kışın sıcak tutmasıyla bilinen Buldan Bezi, 2026 sezonuna hazırlanıyor. Yüzde yüz organik pamuk olmasıyla dünyaca tanınan ve tercih edilen Buldan Bezinden üretilen kadın, erkek giysileri, peştamal, bornoz ve ev tekstil ürünleri üreticiler tarafından yapılan çalışmalar sonucunda yeni sezona hazır hale getiriliyor.

Buldan Bezinden üretilen ev tekstil ürünleri çarşaf, nevresim, perde ve yatak örtüsü olarak üretiliyor. Doğal klima özelliği olarak adlandırılan özelliği sayesinde de, kadın ve erkek kıyafetleri ve plaj giysileri yurt içinde ve dışında sahil bölgeleri ile termal bölgelerde organik üretimi ve hızlı kurumasıyla tercih ediliyor. Binlerce yıldır el tezgahlarında ve kara tezgahlarda yapılan Buldan Bezi üretimi son yıllarda teknolojik gelişimlere ayak uydurarak, otomatik tezgahlarda devam ediyor.

"Dünyadaki yeni trend ve moda gelişmelerini yakından takip ediyoruz"

Yeni sezon öncesi renk, desen ve stil tercihlerini belirlediklerini ifade eden Melda Mustak; "Buldan, yöresel dokuma ürünleriyle dünyaya mal olmuş bir yerdir. Bizim ürünlerimiz iplik olarak girer dokuma olarak çıkar. Teknolojik gelişmelere ayak uydurarak yenilikçi tasarımlarımızla ön plana çıkıyoruz. Yazlık elbiselerimiz ve ev tekstil üretimi ile satışını yapıyoruz. Buldan bezinin yazın serin, kışın sıcak tutan bir yapısı vardır. Dünyadaki yeni trend ve gelişmelerini yakından takip ediyoruz. Bu sezonun renklerini ve stillerini belirledikten sonra plan ve proje oluşturup yeni oluşturulan ürünlerimizi tasarlayarak satışa sunuyoruz" dedi. - DENİZLİ

