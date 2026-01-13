Denizli'nin Buldan ilçesinde sit alanında kaçak kazı yapan 9 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bölmeyaka Mahallesi yakınlarındaki sit alanında izinsiz kazı yapıldığını tespit etti.
Operasyon düzenleyen ekipler 9 kişiyi suçüstü yakaladı.
Kazı yapılan yerde iş makinesi ele geçirildi.???????
Son Dakika › Güncel › Buldan'da Kaçak Kazı Operasyonu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?