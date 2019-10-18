Bulduğu paranın sahibini arayan Esnaf İbrahim Turan:

Kayseri'de esnaflık yapan İbrahim Turan, iş yerlerinin önünde düşen paranın sahibini arıyor.



Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Sahabiye mahallesinde 2 gün önce meydana gelen olayda, elektronik işiyle uğraşan esnaf İbrahim Turan'ın iş yerine gelen müşterisi telefonla görüşmek için kapıya çıktı. Kapı önünde turlayan adam yerde bir miktar para bulunca hemen İbrahim Turan'a getirdi. İş yerinin güvenlik kameralarını inceleyen İbrahim Turan, yoldan geçen bir vatandaşın telefonunu cebinden çıkarırken parayı düşürdüğünü görünce çevre esnafa sorarak ve sosyal medyada yayınlayarak ulaşmaya çalıştı ama paranın sahibi olan kişiye ulaşamadı. İbrahim Turan, paranın sahibinin meblağını söylemesi koşuluyla kendisine teslim edileceğini söyledi.



Paranın sahibini bulmak için sosyal medyaya dahi başvurduklarını söyleyen İbrahim Turan, "Çarşamba günü sabah iş yerimize geldik. Bir müşterimiz geldi ve daha sonra telefon görüşmesi için kapıya kadar çıktığında yerde bir miktar para olduğunu fark etmiş. Daha sonra bize haber verdi ve biz de parayı alarak etraftaki esnaf arkadaşlara sorduk. Güvenlik kamera kayıtlarını inceledik düşüren vatandaşı tespit edebilmek için fakat kimseden sonuç alamadık sorduktan sonra. Biz de sosyal medyaya başvurduk ve oradan ulaşmaya çalıştık paranın sahibine ama hala paranın sahibi çıkmadı. İnşallah bulunacak sahibi de. Kaybeden vatandaşın paranın meblağını söylemesi yeterli olacaktır biz saydık parayı bize ulaşarak bunu söylemesi halinde biz de eksiksiz olarak kendisine teslim edeceğiz. Vatandaşlarımız da helal paranın hiçbir zaman kaybolmayacağını bilsinler" dedi. - KAYSERİ