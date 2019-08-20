Bülent Arınç Kayseri'de
1 saat önce
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, Kayseri'ye geldi.
Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 01:55 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu
Üyesi Bülent Arınç
, Kayseri
'ye geldi.
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, Malatya
ziyareti öncesinde karayolu ile geldiği Kayseri'de, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç
'ı ziyaret etti. Arınç burada, 31 Mart seçimlerinde Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı
olarak seçilen Memduh Büyükkılıç'a tebrik ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, "Malatya'ya gidiyorum. Başkanımı nezaketen ziyaret ettim. Kendisine başarılar diledim. Başka bir konu yok. Teşekkür ederim" dedi. - KAYSERİ
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