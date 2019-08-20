Son Dakika Haberleri: Bülent Arınç Kayseri'de
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Bülent Arınç Kayseri'de

1 saat önce

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, Kayseri'ye geldi.

Bülent Arınç Kayseri'de, System.String[]
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, Kayseri'ye geldi.

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, Malatya ziyareti öncesinde karayolu ile geldiği Kayseri'de, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti. Arınç burada, 31 Mart seçimlerinde Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçilen Memduh Büyükkılıç'a tebrik ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, "Malatya'ya gidiyorum. Başkanımı nezaketen ziyaret ettim. Kendisine başarılar diledim. Başka bir konu yok. Teşekkür ederim" dedi. - KAYSERİ
Yüksek İstişare Kurulu, Bülent Arınç, Malatya, Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 01:55 Kaynak: İHA
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