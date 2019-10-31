Son Dakika Haberleri: Bülent Arınç: KHK mağduriyetleri bir faciaya dönüştü
Son Dakika Dünya Bülent Arınç: KHK mağduriyetleri bir faciaya dönüştü

Bülent Arınç: KHK mağduriyetleri bir faciaya dönüştü

6 saat önce

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, "KHK bir faciadır. Çevremde o kadar çok bu faciayı yaşayan var ki. Ben onlara acıyorum, merhamet ediyorum. Aslında onlardan özür diliyorum."dedi.

Bülent Arınç: KHK mağduriyetleri bir faciaya dönüştü, System.String[]

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, "KHK bir faciadır. Çevremde o kadar çok bu faciayı yaşayan var ki. Ben onlara acıyorum, merhamet ediyorum. Aslında onlardan özür diliyorum."dedi.


Eski AA Genel Müdürü Kemal Öztürk'e konuşan Bülent Arınç, OHAL dönemindeki KHK uygulamaları nedeniyle en az 1 milyon kişinin mağdur olduğunu söyledi.

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Yüksek İstişare Kurulu, Kemal Öztürk, Bülent Arınç, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 03:52 
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