Bülent Gezer İçin Yeniden Arama Çalışması Talebi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Bülent Gezer İçin Yeniden Arama Çalışması Talebi

10.02.2026 16:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

EMEP Milletvekili İskender Bayhan, çığ felaketinde kaybolan Bülent Gezer'in akıbetini TBMM'ye taşıdı.

(ANKARA) - Emek Partisi (EMEP) Milletvekili İskender Bayhan, 31 Aralık 2025'te Artvin'in Ardanuç ilçesi Zekeriya Köyü Aksu Dağı'nda meydana gelen çığ felaketinin ardından kaybolan çoban Bülent Gezer'e hala ulaşılamamasını TBMM gündemine taşıdı. Bayhan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya, "Arama çalışmalarının yeniden, bilimsel ve etkin şekilde başlatılmasına yönelik bir plan var mıdır?" diye sordu.

Emek Partisi İstanbul Milletvekili İskender Bayhan, 31 Aralık 2025'te Artvin'in Ardanuç ilçesi Zekeriya Köyü Aksu Dağı'nda meydana gelen çığ felaketinin ardından kaybolan Bülent Gezer'e hala ulaşılamamasıyla ilgili, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

Bülent Gezer'in ailesinin, çocuklarının bulunmasını, en azından bir mezar hakkına kavuşmayı talep ettiklerini belirten Bayhan, "Günümüz teknolojisiyle dünyanın en zor coğrafyalarında dahi kayıplara ulaşılabilirken, erişimi mümkün bir bölgede bir yurttaşın haftalarca kar altında bırakılması kamu vicdanında derin bir yara açmıştır. Şavşat Dernekleri Federasyonu (ŞAVŞAT-FED) ile Gezer ailesinin Artvin Valiliği ve Ardanuç Kaymakamlığı nezdinde yaptığı başvurular da bugüne kadar sonuçsuz kalmıştır. Yaşananlar yalnızca bir arama-kurtarma faaliyetiyle sınırlı olmayıp, devletin vatandaşına karşı sorumluluğu ve yaşam hakkına yaklaşımı açısından ertelenemez bir görevdir" ifadesini kullandı.

"Arama-kurtarma faaliyetlerinin yetersiz yürütüldüğüne dair iddialar hakkında idari soruşturma başlatıldı mı?"

Bayhan, Bakan Yerlikaya'ya şu soruları yöneltti:

"Çığ felaketinin ardından hangi tarihler arasında, hangi ekiplerle ve kaç personelle arama-kurtarma çalışması yürütülmüştür? Çalışmaların durdurulmasına gerekçe gösterilen 'risk' değerlendirmesi hangi bilimsel raporlara dayanmaktadır ve bu raporlar kamuoyuyla paylaşılacak mıdır?"

Çalışmalar durdurulduktan sonra neden alternatif ve kontrollü arama yöntemleri devreye alınmamıştır? Isı sensörlü drone, yer radarı, metal dedektörü ve havadan tarama gibi ileri teknolojik imkanlar neden sınırlı kullanılmış ya da tamamen sonlandırılmıştır? Gerekmesi halinde özel veya uluslararası arama-kurtarma ekiplerinin devreye alınması neden değerlendirilmemiştir? Aynı olayda hayatını kaybeden iki kişinin kısa sürede bulunmasına karşın, Bülent Gezer için yürütülen çalışmaların sonuçsuz kalmasının idari veya operasyonel bir gerekçesi var mıdır? Arama sürecinde aileye düzenli ve şeffaf bir bilgilendirme yapılmış mıdır? Arama-kurtarma faaliyetlerinin yetersiz yürütüldüğüne dair iddialar hakkında bir idari soruşturma başlatılmış mıdır? Arama çalışmalarının yeniden, bilimsel ve etkin şekilde başlatılmasına yönelik bir plan var mıdır? Benzer felaketlerin tekrar yaşanmaması için, yüksek riskli kırsal ve yayla bölgelerinde erken uyarı, önleyici tedbir ve arama-kurtarma kapasitesinin artırılmasına dönük yeni bir çalışma yürütülmekte midir?"

Artvin Ardanuç'a bağlı Zekeriya Köyü Aksu Dağı mevkisinde, 31 Aralık 2025'te meydana gelen çığ faciasında, 3 kişi kar altında kalmış, olayın ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları sonucunda 2 kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı. Çığ altında kalan Bülent Gezer'e ise hala ulaşılamadı.

Kaynak: ANKA

İskender Bayhan, Yerel Haberler, İnsan Hakları, Milletvekili, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bülent Gezer İçin Yeniden Arama Çalışması Talebi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kocaelispor, Kayseri’de Agyei’nin golleriyle 3 puana uzandı Kocaelispor, Kayseri'de Agyei'nin golleriyle 3 puana uzandı
Livakovic’ten dikkat çeken transfer itirafı: Meğerse kasım ayında anlaşmışlar Livakovic'ten dikkat çeken transfer itirafı: Meğerse kasım ayında anlaşmışlar
Tarlanın ortasından çıktı Tartıda tam 7 kilo geldi Tarlanın ortasından çıktı! Tartıda tam 7 kilo geldi
Bursa’da denizde bulunan erkek cesedin kimliği belirlendi Bursa'da denizde bulunan erkek cesedin kimliği belirlendi
Mesut Özarslan’ın istifasının ardından belediye binasında kavga çıktı Mesut Özarslan'ın istifasının ardından belediye binasında kavga çıktı
İlk buluşma sonrası 159 bin mesaj atan kadın tutuklandı İlk buluşma sonrası 159 bin mesaj atan kadın tutuklandı

16:35
Süper Lig’de maç saatleri değişti
Süper Lig'de maç saatleri değişti
15:48
“Veganım“ diyerek bir kova balığı denize döken kadın tanıdık çıktı
"Veganım" diyerek bir kova balığı denize döken kadın tanıdık çıktı
15:46
Kıyafeti nedeniyle hedef alınan Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş en çok üzen cümle Gözyaşlarını tutamadı
Kıyafeti nedeniyle hedef alınan Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş en çok üzen cümle! Gözyaşlarını tutamadı
15:06
Kiralık araçlarla ilgili yönetmelik sil baştan değişiyor: Kilometre, depozito, yaş sınırı...
Kiralık araçlarla ilgili yönetmelik sil baştan değişiyor: Kilometre, depozito, yaş sınırı...
14:29
Dehşet evi Anne hayatını kaybetti, kızı bir deri bir kemik bulundu
Dehşet evi! Anne hayatını kaybetti, kızı bir deri bir kemik bulundu
14:17
Özgür Özel, Mesut Özarslan’la aralarında geçen yazışmaları okudu
Özgür Özel, Mesut Özarslan'la aralarında geçen yazışmaları okudu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2026 16:50:04. #.0.4#
SON DAKİKA: Bülent Gezer İçin Yeniden Arama Çalışması Talebi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.