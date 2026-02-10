Bülent Gezer İçin Yeniden Arama Çalışması Talebi

(ANKARA) - Emek Partisi (EMEP) Milletvekili İskender Bayhan, 31 Aralık 2025'te Artvin'in Ardanuç ilçesi Zekeriya Köyü Aksu Dağı'nda meydana gelen çığ felaketinin ardından kaybolan çoban Bülent Gezer'e hala ulaşılamamasını TBMM gündemine taşıdı. Bayhan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya, "Arama çalışmalarının yeniden, bilimsel ve etkin şekilde başlatılmasına yönelik bir plan var mıdır?" diye sordu.

Emek Partisi İstanbul Milletvekili İskender Bayhan, 31 Aralık 2025'te Artvin'in Ardanuç ilçesi Zekeriya Köyü Aksu Dağı'nda meydana gelen çığ felaketinin ardından kaybolan Bülent Gezer'e hala ulaşılamamasıyla ilgili, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

Bülent Gezer'in ailesinin, çocuklarının bulunmasını, en azından bir mezar hakkına kavuşmayı talep ettiklerini belirten Bayhan, "Günümüz teknolojisiyle dünyanın en zor coğrafyalarında dahi kayıplara ulaşılabilirken, erişimi mümkün bir bölgede bir yurttaşın haftalarca kar altında bırakılması kamu vicdanında derin bir yara açmıştır. Şavşat Dernekleri Federasyonu (ŞAVŞAT-FED) ile Gezer ailesinin Artvin Valiliği ve Ardanuç Kaymakamlığı nezdinde yaptığı başvurular da bugüne kadar sonuçsuz kalmıştır. Yaşananlar yalnızca bir arama-kurtarma faaliyetiyle sınırlı olmayıp, devletin vatandaşına karşı sorumluluğu ve yaşam hakkına yaklaşımı açısından ertelenemez bir görevdir" ifadesini kullandı.

"Arama-kurtarma faaliyetlerinin yetersiz yürütüldüğüne dair iddialar hakkında idari soruşturma başlatıldı mı?"

Bayhan, Bakan Yerlikaya'ya şu soruları yöneltti:

"Çığ felaketinin ardından hangi tarihler arasında, hangi ekiplerle ve kaç personelle arama-kurtarma çalışması yürütülmüştür? Çalışmaların durdurulmasına gerekçe gösterilen 'risk' değerlendirmesi hangi bilimsel raporlara dayanmaktadır ve bu raporlar kamuoyuyla paylaşılacak mıdır?"

Çalışmalar durdurulduktan sonra neden alternatif ve kontrollü arama yöntemleri devreye alınmamıştır? Isı sensörlü drone, yer radarı, metal dedektörü ve havadan tarama gibi ileri teknolojik imkanlar neden sınırlı kullanılmış ya da tamamen sonlandırılmıştır? Gerekmesi halinde özel veya uluslararası arama-kurtarma ekiplerinin devreye alınması neden değerlendirilmemiştir? Aynı olayda hayatını kaybeden iki kişinin kısa sürede bulunmasına karşın, Bülent Gezer için yürütülen çalışmaların sonuçsuz kalmasının idari veya operasyonel bir gerekçesi var mıdır? Arama sürecinde aileye düzenli ve şeffaf bir bilgilendirme yapılmış mıdır? Arama-kurtarma faaliyetlerinin yetersiz yürütüldüğüne dair iddialar hakkında bir idari soruşturma başlatılmış mıdır? Arama çalışmalarının yeniden, bilimsel ve etkin şekilde başlatılmasına yönelik bir plan var mıdır? Benzer felaketlerin tekrar yaşanmaması için, yüksek riskli kırsal ve yayla bölgelerinde erken uyarı, önleyici tedbir ve arama-kurtarma kapasitesinin artırılmasına dönük yeni bir çalışma yürütülmekte midir?"

Artvin Ardanuç'a bağlı Zekeriya Köyü Aksu Dağı mevkisinde, 31 Aralık 2025'te meydana gelen çığ faciasında, 3 kişi kar altında kalmış, olayın ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları sonucunda 2 kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı. Çığ altında kalan Bülent Gezer'e ise hala ulaşılamadı.