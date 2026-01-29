Bülent Gezer'in Ailesinden Devlete Çağrı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Bülent Gezer'in Ailesinden Devlete Çağrı

29.01.2026 16:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Artvin'deki çığ felaketinde kaybolan Bülent Gezer'in ailesi arama çalışmalarının yetersiz olduğunu belirtti.

Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) - Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı Zekeriya Köyü Aksıdağı mevkisinde 30-31 Aralık 2025 tarihlerinde meydana gelen çığ felaketinde kaybolan ve aradan geçen 30 güne rağmen cansız bedenine hala ulaşılamayan Bülent Gezer'in yakınları hükümeti göreve çağırdı. Anne Songül Gezer, "Sayın Cumhurbaşkanıma sesleniyorum, benim çoğumu bulsun bana getirsin. Devlet arkamızda yok. Sayın Cumhurbaşkanım benim çocuğumu bul. Yavrumu bul, kimse yavruma bakmıyor" dedi.

Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı Zekeriya Köyü Aksıdağı mevkisinde 30–31 Aralık 2025 tarihlerinde meydana gelen çığ faciasında 3 kişi kar altında kaldı. Olayda, ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu 2 kişi kurtarılırken, çığ altında kalan Bülent Gezer'e aradan geçen 30 güne rağmen ulaşılamadı. Arama kurtarma çalışmalarından sonuç alınamaması üzerine Gezer'in ailesi ve yakınları duruma tepki göstererek, yetkililerden çalışmaların daha etkin şekilde sürdürülmesini istedi.

Anne Songül Gezer, "Sayın Cumhurbaşkanıma sesleniyorum, benim çoğumu bulsun, bana getirsin. Devlet arkamızda yok. Sayın Cumhurbaşkanım, benim çocuğumu bul. Yavrumu bul, kimse yavruma bakmıyor. Devlet yok" dedi.

"Lütfen yardım edin, çare bulun"

Bülent Gezer'in eşi Maixunur Gezer ise şunları söyledi:

"Çalışmalar yetersiz. Oraya gideceksin, oradan bakacaksınız. Biz gelince çalışıyorsunuz. Olay yerine hiç gitmemişsiniz ki. Hani AK Parti, Faruk Çelik nerede? Bize söz verdi. Bizimle fotoğraf çekilmeye gelmiş, ondan sonra bize yardım filan etmedi. 'Biz elimizden geleni yapacağız' dedi. Neredesiniz şimdi? Kaymakamlık, Vali nerede? '10 gün sonra çalışmaya başlayacağız' demişsiniz. 10 gün ne yapacağız biz? Çalışma başlayacak mı bilmiyoruz. Lütfen yardım edin, çare bulun. Biz vedalaşmak istiyoruz. Çocuğum kime baba diyecek? Lütfen sesimizi duyun, içimiz parçalandı. Kolumuz, kanadımız kırıldı, yeter artık."

Bülent Gezer'in bir diğer yakını ise, "AFAD çok yetersiz çalıştı. Bunu biz de izledik. Yetkiller de izlemiştir. Şimdiye kadar bulunması lazımdı. Müsade etsinler biz kendimiz gidip arayalım. O dağı iyi biliyorum, şu anda çığ gelmesi çok zor" dedi.

Turgut Bingöl ise, "Sessizliğimi bozmak zorunda kaldım. Bizim çocuğumuz bulunmadı. Çocuğumuzu aramaya yardımcı olsunlar. 30 gündür bizim bağrımızda ateş yanıyor, bir türlü söndüremiyoruz. Bunun sonu nereye kadar gider?" diye sordu.

Bülent Gezer'in kardeşi Hale Kahveci, "Kaymakamımız 'Yolu açtık, olay yerine gittim' dedi. Hani yol açıktı? Benim abim şu tepede. Bana 'yol açık' dedi. Köyün içinde 10 metre öteye yol yok. Hani yolun neresi açık? Olay yeri orası, buradan ölçüm yapıyorlar. İkisinin arasına bir bakın. Hani devlet, devlet nerede?" dedi.

Bir diğer akraba ise, "Tipi, esinti herhangi bir şey yok. Orası da tertemiz. Biz yetkililerden bir an önce çalışmalara başlamalarını istiyoruz. Biz kardeşimizi almak istiyoruz. Bunu zamana bırakmasınlar. Geri atmasınlar. Bu kar erimeye başlayacak, kar bir yerde birikecek, biz kardeşimize ulaşamayız. Kardeşim sürüsüyle berabe karın altında kaldı. Bu askerler bu soğuğu niye çeksinler? Burada 1 günlük iş var" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

İnsan Hakları, Politika, Artvin, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bülent Gezer'in Ailesinden Devlete Çağrı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsmini duyan aynı soruyu soruyor, hikayesi herkesi şaşırtıyor İsmini duyan aynı soruyu soruyor, hikayesi herkesi şaşırtıyor
Sanırsın CIA ajanı Üzerinden çıkanlar da girdiği yer de akla zarar Sanırsın CIA ajanı! Üzerinden çıkanlar da girdiği yer de akla zarar
Suriye İçişleri Bakanlığı: Ülkede ikamet eden Kürtlere vatandaşlık verilecek Suriye İçişleri Bakanlığı: Ülkede ikamet eden Kürtlere vatandaşlık verilecek
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: İran’ın menzilinde 40 bin askerimiz var, saldırı yapabiliriz ABD Dışişleri Bakanı Rubio: İran'ın menzilinde 40 bin askerimiz var, saldırı yapabiliriz
Büyük panik İstinat duvarı kar suyuna dayanamadı Büyük panik! İstinat duvarı kar suyuna dayanamadı
Özgür Özel mahkeme çıkışı öfkesine hakim olamadı TRT mikrofonunu alıp demediğini bırakmadı Özgür Özel mahkeme çıkışı öfkesine hakim olamadı! TRT mikrofonunu alıp demediğini bırakmadı

18:44
AB, İran Devrim Muhafızları Ordusunu terör örgütü olarak tanımladı
AB, İran Devrim Muhafızları Ordusunu terör örgütü olarak tanımladı
18:35
Görüşmeler başladı Jhon Duran Fenerbahçe’ye veda hazırlığında
Görüşmeler başladı! Jhon Duran Fenerbahçe'ye veda hazırlığında
18:08
Ergin Ataman’a İsrail’de yapılan çirkin saldırı için komik ceza
Ergin Ataman'a İsrail'de yapılan çirkin saldırı için komik ceza
17:09
Paşinyan’dan dikkat çeken Türkiye hamlesi: Birleşmek doğru adım
Paşinyan'dan dikkat çeken Türkiye hamlesi: Birleşmek doğru adım
16:38
“İmam hatip liseleri için Alman Kalkınma Bankasından kredi alındığı“ iddiaları yalanlandı
"İmam hatip liseleri için Alman Kalkınma Bankasından kredi alındığı" iddiaları yalanlandı
16:04
DNA Sonucu Şok Etti: ’Benim Oğlum Mu’
DNA Sonucu Şok Etti: 'Benim Oğlum Mu?'
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2026 18:57:52. #7.11#
SON DAKİKA: Bülent Gezer'in Ailesinden Devlete Çağrı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.