Son Dakika Haberleri: Bülent Korkmaz: "Altyapıdan Oyuncular Çıkarmaya Başladık, Devamı Gelecek"

Bülent Korkmaz: "Altyapıdan Oyuncular Çıkarmaya Başladık, Devamı Gelecek"

1 saat önce

- Bülent Korkmaz: "Altyapıdan oyuncular çıkarmaya başladık, devamı gelecek"ANTALYA - Sezonun ikinci yarısının zorlu geçeceğini belirten Teknik Direktör Bülent Korkmaz, "Savunma hattımızda sakatlıklar nedeniyle yaşadığımız sıkıntılardan oyun planında değişiklikler yapacağız.

- Bülent Korkmaz: "Altyapıdan oyuncular çıkarmaya başladık, devamı gelecek"

ANTALYA - Sezonun ikinci yarısının zorlu geçeceğini belirten Teknik Direktör Bülent Korkmaz, "Savunma hattımızda sakatlıklar nedeniyle yaşadığımız sıkıntılardan oyun planında değişiklikler yapacağız. Daha çok koşmamız, mücadele etmemiz ve takım halinde oynamamız gerekiyor" dedi.
Verimli bir kamp dönemi geçirdiklerini söyleyen Teknik Direktör Bülent Korkmaz, "Oyuncularımın kamp dönemindeki performansından memnunum. Zorlu bir ikinci devrenin bizleri bekliyor. Savunma hattımızda sıkıntı var. Sakatlıklarımız nedeniyle güçlü olduğumuz savunma hattında sıkıntılar yaşıyoruz. Dolayısıyla belki oyun planında bir değişiklik yapabiliriz. Daha çok koşmamız, mücadele etmemiz ve takım halinde oynamamız gerekiyor" diye konuştu.
"Maliyeti yüksek oyuncularla yollarımızı ayırdık"
Oldukça kısıtlı bir kadroları olduğunu belirten Teknik Direktör Bülent Korkmaz, " 3 stoperimiz de sakat. Alternatifler oluşturmamız lazım. Transferi her teknik direktör ister. Bu gayet normal ama bizim maalesef geçmişten gelen ekonomi yükümüz var. Kulübün büyük bir borç yükü var. Bu yükü de mevcut başkan ve yöneticilerimiz gidermeye çalışıyor. Maliyeti yüksek oyuncularla yollarımızı ayırdık. Şu anki durumda yeni transfer gözükmüyor. Sezon başından bu yana yaşanılan zorlukların üstesinden gelmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.
"Bu sene gerçekçiyiz"
Takımımızın sezonun ilk yarısında yakaladığı başarılı grafik nedeniyle beklentilerin de yükseldiğinin bu nedenle de hedeflerin de yükselip yükselmediğinin sorulması üzerine Teknik Direktör Bülent Korkmaz, "Sezon başından beri zorluklar yaşıyoruz. Ama üstesinden geliyor takım. Hiç kimsenin beklentisi yüksek olmasın. Bizim de hayallerimiz var ama bu sezon için değil, ilerleyen yıllar için. Biz bu sene gerçekçiyiz. Gerçek neyse onu söyleyeceğiz. UEFA Avrupa Ligi gibi hayalleri oluşturmak için bu yıldan temelleri atmaya başladık. Altyapıdan oyuncular çıkarmaya başladık. İleride bunun da gerisi gelecektir" cevabını verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 09:27 Kaynak: İHA

Bülent Korkmaz, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kullandığı "Evet" Oyunun Fotoğrafını Paylaşan Seçmen, 3 Ay Hapis Cezası Aldı Abdullah Avcı İmzayı Attı

Fenerbahçeli Taraftarlar, Islam Slimani ve Yassine Benzia'yı Islıkladı Son Dakika! Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupasında Ümraniyespor'a 1-0 Yenildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.1.2019 22:57:14. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bülent Korkmaz: "Altyapıdan Oyuncular Çıkarmaya Başladık, Devamı Gelecek"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]