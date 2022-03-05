Bülent Korkmaz: "Güçlü olmak lazım, cesaretli olmak lazım ve inanmak gerekir" - Son Dakika
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Bülent Korkmaz: "Güçlü olmak lazım, cesaretli olmak lazım ve inanmak gerekir"

05.03.2022 19:37
Bülent Korkmaz: "Güçlü olmak lazım, cesaretli olmak lazım ve inanmak gerekir"

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, GZT Giresunspor mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Oyunculara da söyledim, güçlü olmak lazım, cesaretli olmak lazım ve inanmak gerekir" dedi.

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, GZT Giresunspor mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Oyunculara da söyledim, güçlü olmak lazım, cesaretli olmak lazım ve inanmak gerekir" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında sahasında Giresunspor'a 2-1 mağlup olan Çaykur Rizespor'da Teknik Direktörü Bülent Korkmaz basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İlk golü attıktan sonra takımda bir geri çekilme meydana geldiğini dile getiren Korkmaz, "İlk 25, 30 dakika güzel oynadık ama ondan sonra maalesef golü attıktan sonra bir geri çekilme yaşadık. O galibiyeti koruma içgüdüsü ile beraber bireysel hatalardan da gol yiyince kaybettik. Oyunculara da söyledim, güçlü olmak lazım, cesaretli olmak lazım ve inanmak gerekir. Hırslanma olarak, herkesin böyle yapması gerekir. Bu süreçleri ben yaşadım. Çok iyi biliyorum ama nasıl içeride kaybediyorsak, dışarıda kazanmamız gerekir. Tabi ki maç kaybedeceğiz ama böyle kaybetmemiz gerekir. Dolayısıyla Kasımpaşa maçı ve diğer maçlar bizim için daha düellosu yüksek oldu. Cesaretli ve inanarak, korkmadan devam etmemiz gerekir" şeklinde konuştu.

(Hasan Fehmi Demir - Osman Kubilay Küçükmustafa/İHA)

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Spor Toto Süper Lig, Bülent Korkmaz, Giresunspor, Rizespor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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