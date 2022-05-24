Bülent Ortaçgil, Beşiktaş'ta dinleyicileriyle bir araya geldi (1)

Yarım asrı geçen müzik hayatında birçok esere imza atan Bülent Ortaçgil, IF Performance Hall Beşiktaş sahnesinde konser verdi.

Sanatçı, 12 yıl aradan sonra çıkardığı, yeni ve eski eserlerinin yer aldığı "Elli Buçuk" isimli albümünden parçaların yanı sıra sevilen şarkılarını konserde seslendirdi.

Konser öncesi AA muhabirine açıklamada bulunan Ortaçgil, sanat hayatının 50. yılı kutlaması kapsamında hazırladığı albümü, geride bir arşiv bırakma niyetiyle çıkardığını söyledi.

Bülent Ortaçgil, 19 yaşından bu yana sabırla müzik hayatına devam ettiğini dile getirerek, "Aslında endüstriyel bir takım olanaklar izin verseydi, kaset de yayınlamayı düşündük. Yani 50 yıl içinde kullanılan bütün formatlarda albümü yayınlamayı düşünmüştük. Ama anladığım kadarıyla şu an bir kaset krizi var. Kaset yayınlanmayacak ama CD ve plak formatında albüm yayınlandı." dedi.

İlk olarak Dormen Tiyatrosu'nda konser verdiğini aktaran usta isim, orkestrasına ilişkin de bilgileri verdi:

"Caz müziği yapanlar, alanında daha ehil oluyor. Ehil olunca da uzun zamandır birlikte çalışıyoruz ekibimle. Bu tarz müzisyenlerle çalmak, benim bir şansım oldu. Çünkü leb demeden leblebiyi çalan bir ekibim var. Bir de amaç, müzikleri canlı çalabilmek olduğu için, müzisyenlerin yedekleri bile var."

"Ortaçgil'in hayatımdaki yeri çok eski"

Gitarist Akın Eldes de 1993'ten itibaren Ortaçgil ile çalıştığını dile getirerek, "Ortaçgil'in hayatımdaki yeri çok daha eski. İlk albümünü aldığım 1977'den beri onu tanıyorum diyebilirim. Onun daha da uzun yıllar üretim yapmasını diliyorum." diye konuştu.

Bir yandan kişisel müzik çalışmalarına devam eden Eldes, artık şarkı söylediğine de işaret ederek, "İlk kez IF Performance Hall Beşiktaş'ta sahneye çıktım. Çok keyifliydi. Yakında umarım şarkılarımı duyacaksınız." ifadelerini kullandı.

Ortaçgil'in yeğeni ve gitaristi Barlas Tan Özemek de şunları söyledi:

"Dayımla en fazla istişare ederek yaptığımız albüm buydu. Bir önceki albümde de beraberdik ama benim 20'li yaşlarımın başlarına geliyor. Bu albüm için bayağı bir fikir alış verişi yaptık. Çok iyi bir süreçti. Bence güzel bir albüm oldu. Dayımla çalışmak zor değil. Çok sakin bir adamdır. Kuralları çok bellidir ve genelde kuralları da çok mantıklıdır. Ama çok kolay beğenmez. Bir takım normları vardır. Onun için bu normlar önemlidir."

"Bülent Ortaçgil, en yakın dostlarımdan bir tanesi"

Orkestrada piyano ve klavyede yer alan, aynı zamanda besteci Baki Duyarlar, Ortaçgil'le çok uzun yıllardır beraber çalıştıklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Albüm için çok uzun süre prova yaptık aslında ve şarkılardan çok emin olarak çaldık. Eski şarkıların kayıtlarını bulmamız da çok hoş oldu. Tabii Bülent Ortaçgil, en yakın dostlarımdan bir tanesi. 'Abi' diye hitap ettiğim, hayatımda önemli saydığım figürlerden biri. Onunla 25 yılı paylaşmış olmak benim için şahaneydi. İnanın zamanın nasıl geçtiğini anlamadım. Umarım bir 25 yıl daha çalacağımız sıhhatimiz olur."

Duyarlar, "Elli Buçuk" albümünün Türk pop müziğine yeni bir soluk getireceğii ifade ederek, "Bu yolda ilerleyecek arkadaşlara, yol gösterici bir albüm olduğunu düşünüyorum." dedi.

Bülent Ortaçgil dışında farklı bir sanatçıyla çalışmadığını söyleyen Duyarlar, son dönemde Jazz Ark grubuyla aynı adla bir albüm çıkardığını söyledi. Duyarlar, albüm konserlerinde de sahne aldığını kaydederek, yurt dışında konser vermeyi istediklerini kaydetti.

"Ortaçgil, bazen abimiz, bazen babamız, yani her şeyimiz"

Davulcu, müzisyen Cem Aksel de Ortaçgil'le 1990'lı yıllardan önce tanıştığını belirterek, "Ortaçgil, çok yakın arkadaşımız. Bazen abimiz, bazen babamız, yani her şeyimiz. Bunca zaman beraber olduğumuz için ilişki farklı bir şeye dönüşüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kişisel müzik çalışmalarına da devam ettiğini aktaran Aksel, yakın zamanda TÖZ Trio ile bir albüm çıkaracaklarını sözlerine ekledi.

Kontrbasta yer alan Erdal Aksoy ise Ortaçgil'le 7 yıldır düzenli çalıştığını dile getirerek, "1999'dan beri tanışıyoruz. Zaman zaman birlikte çaldığımız konserler oldu. Bu da yaklaşık 20 yıl demek. Oldukça uzun zamandır birlikte sahne alıyoruz. Bence kontrbas da Bülent Bey'in müziğine çok yakıştı. Kendisi de çok memnun." diye konuştu.