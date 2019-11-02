Son Dakika Haberleri: Bülent Yavuz: Penaltı kararı doğruydu
Son Dakika Spor Bülent Yavuz: Penaltı kararı doğruydu

Bülent Yavuz: Penaltı kararı doğruydu

7 saat önce

Bülent Yavuz'un G.Saray- Rize maçını yöneten Abdulkadir Bitigen'in birkaç önemsiz hatası dışında oldukça başarılı olduğunu belirterek, "16. dakikada Galatasaray lehine verdiği penaltı kararı doğruydu.

Bülent Yavuz: Penaltı kararı doğruydu, System.String[]

Bülent Yavuz'un G.Saray- Rize maçını yöneten Abdulkadir Bitigen'in birkaç önemsiz hatası dışında oldukça başarılı olduğunu belirterek, "16. dakikada Galatasaray lehine verdiği penaltı kararı doğruydu. Rizesporlular çok itiraz etti ama Melnjak'ın ceza alanı içinde topu alan büyüterek eliyle engellemesi açık bir penaltıydı. 69'da AndoneTalbi çarpışması pozisyon icabıydı, kasıt yoktu. 72'de sarı kart gören Fatih Terim, 4. hakeme derdini anlatırkan 'Bravo' der gibi alkışladı. 2. sarı karta gerek yoktu çünkü tam protesto oluşmadı." dedi.

Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 08:06 
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