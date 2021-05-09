Bulgaristan'da 9 Mayıs Avrupa Günü ve Zafer Günü etkinliklerle kutlandı - Son Dakika

Bulgaristan'da 9 Mayıs Avrupa Günü ve Zafer Günü etkinliklerle kutlandı

09.05.2021 14:57

Kutlama etkinliğinden görüntüler Rusya'nın Sofya Büyükelçisi Eleonora Mitrofanovna'nın konuşması Bulgaristan'da 9 Mayıs Avrupa Günü ve Zafer Günü etkinliklerle kutlandıSofya'daki Rus diasporası ve Sosyalist Partisi üyeleri "Kurtarıcı Kızıl Ordu Anıtı"na çelenk ve çiçekler bıraktı Rusya'nın...

Kutlama etkinliğinden görüntüler

Rusya'nın Sofya Büyükelçisi Eleonora Mitrofanovna'nın konuşması Bulgaristan'da 9 Mayıs Avrupa Günü ve Zafer Günü etkinliklerle kutlandı

Sofya'daki Rus diasporası ve Sosyalist Partisi üyeleri "Kurtarıcı Kızıl Ordu Anıtı"na çelenk ve çiçekler bıraktı

Rusya'nın Sofya Büyükelçisi Mitrofanova:

"Son 2 yıldır Bulgaristan ile Rusya arasındaki ilişkiler 'diplomatik cepheleşme olarak' tanımlanabilir"

SOFYA (AA) – Bulgaristan'da 9 Mayıs hem "Avrupa Günü" hem de Sovyetler Birliği'nin İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'nı mağlup etmesinin yıl dönümü olan "Zafer Günü" olarak çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Başkent Sofya'nın merkezindeki 37 metrelik "Kurtarıcı Kızıl Ordu Anıtı" önünde düzenlenen 9 Mayıs Zafer Günü törenine, Rusya'nın Sofya Büyükelçiliği mensuplarının yanı sıra kentte yaşayan Rus diaspora temsilcileri ve Rusya yanlısı Bulgaristan Sosyalist Partisi (BSP) üyeleri katıldı.

İkinci Dünya Savaşı'nda hayatını kaybedenlerin anısına saygı duruşunun ardından törende konuşma yapan Rusya'nın Sofya Büyükelçisi Eleonora Mitrofanova, Bulgar ordusuna ve faşizm düşmanlarına, savaşta Sovyet ordusuna verdiği destek için teşekkür etti.

Mitrofanova, medyaya açıklamasında da "Son 2 yıldır Bulgaristan ile Rusya arasındaki ilişkiler 'diplomatik cepheleşme olarak' tanımlanabilir." dedi.

Bulgaristan ile Rusya arasında süren casusluk skandalları sonucu 9 Rus diplomatın sınır dışı edildiğini anımsatan Mitrofanova, Bulgaristan'daki diplomatları "istenmeyen kişi" ilan etme girişimlerinin "ABD güdümlü" olduğunu öne sürdü.

Bulgaristan'daki siyasi partilerin gövdesinin "hala sağlam olmadığını" söyleyen Mitrofanova, "Umarım, (11 Temmuz'da) yapılacak erken seçimin ardından bir koalisyon hükümeti kurulur. Ne olursa olsun, bir kriz ortamında fırtınaların kopması tehlike yaratabilir." diye konuştu.

Bulgaristan'daki Sovyet anıtları sorunu

Bulgaristan'da her yıl 9 Mayıs'ta, ülkedeki sayısı 180'i aşkın eski Sovyetler Birliği (SSCB) ve Kızıl Ordu'yu yücelten anıtlarla ilgili polemik yeniden alevlendiriliyor.

Ülkede 1989 yılında yıkılan 45 yıllık komünizm rejiminin özlemi ile siyaset yürüten eski Komünist Partinin devamı olan BSP, Rusya Federasyonu'nun çıkarlarını savunurken, Avrupa Birliği ve NATO yanlısı çevreler bu anıtların kaldırılmasında ısrar ediyor.

Ülkedeki NATO yanlısı Rusya muhalifleri, Bulgaristan'da komünistlerin 1944 yılında darbe ile iktidara gelmesini sağlayan "işgalci" Kızı Ordu'nun 1954 yılında kurulan dev "Kurtarıcı Kızıl Ordu Anıtı"nı en başta kaldırılması gereken anıt olarak gösteriyor.

Bu görüşü savunanlar, Kızıl Ordu askerlerinin Bulgaristan'da tek bir el ateş etmediğini, ülkedeki 1089 mezarda yatan Sovyet ordusu askerlerinin savaş ortamında ölenler değil aşırı alkol zehirlenmesi ve diğer kazalardan ölenler olduğunu ifade ediyor.

Avrupa Günü etkinlikleri

Bulgaristan'da 9 Mayıs Avrupa Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikler ise Cumhurbaşkanlığı önünde ulusal ve Avrupa Birliği (AB) bayraklarının göndere çekilmesiyle başladı.

Ardından Cumhurbaşkanı Rumen Radev ve diğer siyasetçiler, kent merkezindeki Meçhul Asker Anıtı'na çelenk ve çiçekler bıraktı.

Bayram dolayısıyla ülke genelinde konser ve diğer kültürel etkinlikler düzenlendi.

Bulgaristan'da 9 Mayıs Avrupa Günü ve Zafer Günü etkinliklerle kutlandı
Bulgaristan'da 9 Mayıs Avrupa Günü ve Zafer Günü etkinliklerle kutlandı
Bulgaristan'da 9 Mayıs Avrupa Günü ve Zafer Günü etkinliklerle kutlandı
Bulgaristan'da 9 Mayıs Avrupa Günü ve Zafer Günü etkinliklerle kutlandı

İkinci Dünya Savaşı, Bulgaristan, Avrupa Günü, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bulgaristan'da 9 Mayıs Avrupa Günü ve Zafer Günü etkinliklerle kutlandı - Son Dakika


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