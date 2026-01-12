Bulgaristan\'da Erken Seçim İhtimali Artıyor

Bulgaristan'da Başbakan Rosen Jelyazkov hükümetinin istifasının ardından, parlamentoda en büyük grubu olan partisi Bulgaristan'ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar'ın (GERB) yeniden hükümet kurmayı istememesi nedeniyle erken genel seçime gidilmesi ihtimali arttı.

İstifa eden Başbakan Jelyazkov, partisi GERB'in, anayasal prosedürlere dayalı olarak Cumhurbaşkanı Rumen Radev'den aldığı kabine kurma görevinden vazgeçtiğini bildirdi.

GERB partisini temsilen konuşan Jelyazkov, Cumhurbaşkanlığında düzenlenen törende görevi iade ederken, "Parlamentoda diğer siyasi liderler de ülkenin yeniden erken genel seçime gitmesinden yana görüş beyan etti. Erken seçim için en uygun tarih olarak 29 Mart'ı görüyoruz." dedi.

Hükümetinin bir yıllık çalışmaları kapsamında 6 kez parlamentoda güvenoyu aldığını ancak sokaktaki vatandaşın düzenlediği protestolarla iktidardan artık yeni bir siyasi kimlik istediklerini dile getiren Jelyazkov, "Hükümetimizin istifası siyasi anlamda atılan bir geri adım olmadı. Bizim için siyasi ego daima geri planda olmuştur. Hükümet krizinin bir siyasi ve kurumsal krize dönüşmesini istemediğimiz için istifa ettik." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Rumen Radev de Jelyazkov'un koalisyon hükümetinin sokak protestolarının siyasi baskısı yüzünden istifa ettiğine değinerek, "İstifa etmiş olmasına rağmen, yeni kabine oluşturulana kadar bu hükümet tam olarak görevlerini yerine getirmek zorundadır." diye konuştu.

Anayasal prosedür

Rosen Jelyazkov'un 11 Aralık 2025'te istifasının ardından Cumhurbaşkanı Rumen Radev, belirlenen anayasal prosedürü izleyerek, parlamentodaki siyasi liderlerle müzakerelerde bulundu.

Ülke anayasasına göre Radev, önce parlamentoda en büyük grubu olan iki parti ve koalisyonlara, ardından yine mecliste yer alan üçüncü bir partiye kabine kurma görevi vermek zorunda.

Eğer yeni bir hükümet oluşturulamazsa, Radev geçici bir kabine atayacak.

Anayasanın yeni kurallarına göre, cumhurbaşkanı sadece başbakanı seçebiliyor ve bunu da kamu görevlerinde bulunan 10 kişilik sınırlı bir listeden yapabiliyor.

Cumhurbaşkanı tarafından aday gösterilen geçici başbakanın kabine taslağını sunması ve parlamento gruplarıyla istişare ettikten sonra Radev'in kararnameyi imzalaması gerekiyor.

Geçici hükümetin atanmasıyla birlikte Radev, iki ay içinde erken parlamento seçimleri için tarih belirleyecek.

Parlamento, yeni hükümet yemin edene kadar çalışmalarına devam edecek.