Bulgaristan'da Erken Seçim İhtimali Artıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Bulgaristan'da Erken Seçim İhtimali Artıyor

Bulgaristan\'da Erken Seçim İhtimali Artıyor
12.01.2026 13:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başbakan Jelyazkov'un istifası sonrası GERB partisi erken seçim çağrısında bulundu.

Bulgaristan'da Başbakan Rosen Jelyazkov hükümetinin istifasının ardından, parlamentoda en büyük grubu olan partisi Bulgaristan'ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar'ın (GERB) yeniden hükümet kurmayı istememesi nedeniyle erken genel seçime gidilmesi ihtimali arttı.

İstifa eden Başbakan Jelyazkov, partisi GERB'in, anayasal prosedürlere dayalı olarak Cumhurbaşkanı Rumen Radev'den aldığı kabine kurma görevinden vazgeçtiğini bildirdi.

GERB partisini temsilen konuşan Jelyazkov, Cumhurbaşkanlığında düzenlenen törende görevi iade ederken, "Parlamentoda diğer siyasi liderler de ülkenin yeniden erken genel seçime gitmesinden yana görüş beyan etti. Erken seçim için en uygun tarih olarak 29 Mart'ı görüyoruz." dedi.

Hükümetinin bir yıllık çalışmaları kapsamında 6 kez parlamentoda güvenoyu aldığını ancak sokaktaki vatandaşın düzenlediği protestolarla iktidardan artık yeni bir siyasi kimlik istediklerini dile getiren Jelyazkov, "Hükümetimizin istifası siyasi anlamda atılan bir geri adım olmadı. Bizim için siyasi ego daima geri planda olmuştur. Hükümet krizinin bir siyasi ve kurumsal krize dönüşmesini istemediğimiz için istifa ettik." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Rumen Radev de Jelyazkov'un koalisyon hükümetinin sokak protestolarının siyasi baskısı yüzünden istifa ettiğine değinerek, "İstifa etmiş olmasına rağmen, yeni kabine oluşturulana kadar bu hükümet tam olarak görevlerini yerine getirmek zorundadır." diye konuştu.

Anayasal prosedür

Rosen Jelyazkov'un 11 Aralık 2025'te istifasının ardından Cumhurbaşkanı Rumen Radev, belirlenen anayasal prosedürü izleyerek, parlamentodaki siyasi liderlerle müzakerelerde bulundu.

Ülke anayasasına göre Radev, önce parlamentoda en büyük grubu olan iki parti ve koalisyonlara, ardından yine mecliste yer alan üçüncü bir partiye kabine kurma görevi vermek zorunda.

Eğer yeni bir hükümet oluşturulamazsa, Radev geçici bir kabine atayacak.

Anayasanın yeni kurallarına göre, cumhurbaşkanı sadece başbakanı seçebiliyor ve bunu da kamu görevlerinde bulunan 10 kişilik sınırlı bir listeden yapabiliyor.

Cumhurbaşkanı tarafından aday gösterilen geçici başbakanın kabine taslağını sunması ve parlamento gruplarıyla istişare ettikten sonra Radev'in kararnameyi imzalaması gerekiyor.

Geçici hükümetin atanmasıyla birlikte Radev, iki ay içinde erken parlamento seçimleri için tarih belirleyecek.

Parlamento, yeni hükümet yemin edene kadar çalışmalarına devam edecek.

Kaynak: AA

Bulgaristan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bulgaristan'da Erken Seçim İhtimali Artıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sıra o ülkede mi Trump açık açık tehdit etti Sıra o ülkede mi? Trump açık açık tehdit etti
22 yıllık cinayetin zanlısı gizlendiği adreste yakalandı 22 yıllık cinayetin zanlısı gizlendiği adreste yakalandı
Hiç boş kalmıyor, bu eve gelen her şeyi kırıp döküyor Hiç boş kalmıyor, bu eve gelen her şeyi kırıp döküyor
Para cezaları nafile Karı koca araçtan inip dehşeti yaşattı Para cezaları nafile! Karı koca araçtan inip dehşeti yaşattı
Cani koca dehşet saçtı Önce kurşun yağdırdı, sonra karakola gitti Cani koca dehşet saçtı! Önce kurşun yağdırdı, sonra karakola gitti
Kadınlar Türkiye Kupası’nın sahibi Galatasaray’ı farklı mağlup eden Fenerbahçe Kadınlar Türkiye Kupası'nın sahibi Galatasaray'ı farklı mağlup eden Fenerbahçe

13:14
Komşu ülkede polis telefonlara bu mesajı göndermeye başladı
Komşu ülkede polis telefonlara bu mesajı göndermeye başladı
13:00
SSK ve Bağkur emeklisinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu
SSK ve Bağkur emeklisinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu
11:55
Arnavutköy Belediyesi’nden ’’Kemerleri sıkın’’ diyen Bakan Şimşek’i kızdıracak karar
Arnavutköy Belediyesi'nden ''Kemerleri sıkın'' diyen Bakan Şimşek'i kızdıracak karar
11:54
Komşuda tehlikeli gelişme Hükümet yanlıları da sokağa indi
Komşuda tehlikeli gelişme! Hükümet yanlıları da sokağa indi
10:43
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Savaşa da hazırız diyaloğa da
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Savaşa da hazırız diyaloğa da
10:39
Böyle evlat olmaz olsun Babasını baltayla öldürmüştü, detaylar kan dondurdu
Böyle evlat olmaz olsun! Babasını baltayla öldürmüştü, detaylar kan dondurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2026 14:30:26. #7.11#
SON DAKİKA: Bulgaristan'da Erken Seçim İhtimali Artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.