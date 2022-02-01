Bulgaristan'da eski komünist rejimin kurbanları anıldı - Son Dakika

Anma töreninden görüntüler Bulgaristan'da eski komünist rejimin kurbanları anıldı

SOFYA (AA) – Bulgaristan'da 1989'da yıkılan eski komünist rejimin 77 yıl önce muhaliflerine karşı giriştiği katliamların binlerce kurbanı, törenlerle anıldı.

Başkent Sofya'da, 1944'de eski Sovyetler Birliği'nin (SSCB) desteklediği darbe ile iktidara gelen komünistlerin katlettiklerinin yakınları, Komünizm Kurbanları Anıtı önünde bir araya geldi.

Ölenlerin ruhuna edilen duayla başlayan törende, ülkede 45 yıl diktatörlük süren eski rejimin muhaliflerine karşı giriştiği katliamının ilk gününde 2 bin 730 muhalifini kurşuna dizdiği hatırlatıldı.

Törende konuşma yapan Parlamento Başkanı Nikola Minçev, 2. Dünya Savaşı sonrası döneminde Bulgaristan'da kurulan sözde "Halk Mahkemesinin" kısa sürede binlerce Bulgar politikacı, aydın ve rejim karşıtını infaz ettiğini anımsattı.

Minçev, savaştan kalma siperlerin toplu mezarlığa dönüştürüldüğü o dönemin "unutulmaması gereken bir tarih dersi" olduğunu belirtti.

Bulgaristan Komünist Partisi (BKP) 9 Eylül 1944'te iktidara gelir gelmez, komünizm karşıtları ile başlattığı yasa dışı kanlı hesaplaşma sonucu yaklaşık 30 bine yakın insanın öldürülmesi veya ortadan kaybolmasından sorumlu tutuluyor.

BKP, vasıfsız sadık partililerin katılımı ile kurduğu Halk Mahkemesinin talimatları ile 20 Aralık 1944 ile 2 Nisan 1945 tarihleri arasında ülkede 28 bin 630 kişiyi tutuklatmıştı.

Tutuklulardan 10 bin 919'u yargılanırken geri kalanların birçoğundan bir daha haber alınamamıştı. Halk Mahkemesinde 4 ayda görülen 135 toplu davada 2 bin 730 sanık idam, 305 sanık ise müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

Mahkemenin 1 Şubat 1945'te gördüğü bir davada ülkede darbe öncesi dönemde görev yapan 22 bakan, 67 milletvekili, 47 general ve eski kraliyet döneminden 8 danışman aynı gün idam edilmişti.