Bulgaristan'da Geçici Başbakan Adayı Gyurov

Bulgaristan Cumhurbaşkanı İliyana Yotova, Bulgaristan Merkez Bankası (BNB) Başkan Yardımcısı Andrey Gyurov'u geçici başbakan adayı olarak gösterdi.

Bulgaristan Cumhurbaşkanlığı Basın Sözcülüğünden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Yotova'nın BNB Başkan Yardımcısı Gyurov'u yarın saat 10.00'da makamına kabul edeceği bildirildi.

Açıklamada, Gyurov'un geçici başbakan adayı olarak gösterileceği ve kendisine geçici hükümet kurma görevinin verileceği bilgisi yer aldı.

Anayasal prosedür

Siyasi krizin devam ettiği Bulgaristan'da daha önce parlamentoda temsili olan üç siyasi parti, kabine kurmayı reddetmişti.

Bulgaristan anayasasında yapılan son değişikliklere göre, erken seçim sürecinde geçici bir hükümetin başbakanı belli başlı bazı devlet kurumlarının yöneticileri arasından seçilebiliyor.

Olası adayların listesi, Parlamento Başkanı, Merkez Bankası, Sayıştay ve Ombudsman kurumlarının yönetici ve yardımcılarından oluşuyor.