Bulgaristan'da Tır Kazası: Yılmaz Paranlık Hayatını Kaybetti
Bulgaristan'da Tır Kazası: Yılmaz Paranlık Hayatını Kaybetti

Bulgaristan'da Tır Kazası: Yılmaz Paranlık Hayatını Kaybetti
28.01.2026 10:49
Kapitan Andreevo Sınır Kapısı'nda tır şoförü Yılmaz Paranlık, dalgınlıkla kaza geçirerek hayatını kaybetti.

Bulgaristan'ın Kapitan Andreevo Sınır Kapısı'nda meydana gelen trafik kazasında tır şoförü Yılmaz Paranlık, (66) bir anlık dalgınlıkla Moldova plakalı bir tıra arkadan çarpmasının ardından ağır yaralandığı kazada hayatını kaybetti.

Bulgaristan'ın Kapitan Andreevo Sınır Kapısı'nda meydana gelen trafik kazasında tır şoförü Yılmaz Paranlık'ın (66) kullandığı tır, bir anlık dalgınlıkla Moldova plakalı bir tıra arkadan çarptı. Kazada ağır şekilde yaralanan Paranlık, olay yerinde hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden tır şoförü Yılmaz Paranlık'ın cenazesi, memleketi Sakarya'da yarın kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SOFYA

Kaynak: İHA

