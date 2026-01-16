Bulgaristan Erken Seçime Gidiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Bulgaristan Erken Seçime Gidiyor

16.01.2026 14:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bulgaristan'da hükümet kurma girişimleri başarısız oldu, Cumhurbaşkanı erken seçim çağrısı yaptı.

Bulgaristan'da mevcut parlamento dahilinde yeni bir hükümet kurma yönündeki 3'üncü ve son girişim de başarısızlıkla sonuçlandı. Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev yaptığı açıklamada, "Erken seçime gidiyoruz" dedi.

Bulgaristan'da geniş çaplı protesto gösterileri sonucu hükümetin Aralık ayında istifa etmesinin ardından mevcut parlamentoda yeni bir hükümet kurulmasına yönelik girişimlerden sonuç alınamadı. Parlamentodaki en büyük siyasi gruplar, Cumhurbaşkanı Rumen Radev tarafından verilen hükümeti kurma görevini reddetti. Radev, mevcut parlamento dahilinde yeni bir hükümet kurulmasına yönelik 3'üncü ve son girişimin de başarısız olmasının ardından yaptığı açıklamada,

"Erken seçime gidiyoruz" dedi.

Son olarak Hak ve Özgürlükler İttifakı görevi reddetti

Radev, bugün Hak ve Özgürlükler İttifakı'na (APS) hükümeti kurma fırsatı sunmuş, ancak parti, ülkedeki siyasi durumun elverişsizliğini gerekçe göstererek bu teklifi reddetmişti. Hayri Sadıkov, Taner Ali, Ahmed Vrançev, Sevim Ali ve Pavlin Naydenov'dan oluşan parti heyeti, görevi aldıktan sonra tekrar Cumhurbaşkanı Radev'e iade etmişti. Hükümeti kurma görevini Radev'e iade eden APS Parlamento Grubu Başkanı Sadıkov, "Parlamento grubumuz, beni adil, özgür, şeffaf ve demokratik seçimlerin gerçekleştirilebilmesi adına bu görevi iade etmek üzere yetkilendirdi" ifadelerini kullanmıştı.

2021'den bu yana 8'inci kez seçime gidilecek

Radev, daha önce hükümeti kurma görevini pazartesi günü parlamentodaki en güçlü siyasi grup olan GERB-SDS ittifakına, Çarşamba günü ise parlamentonun ikinci büyük siyasi grubu Değişime Devam-Demokratik Bulgaristan (PP-DB) ittifakına vermiş, ancak her iki ittifak da görevi Radev'e iade etmişti. Bugün APS'nin de görevi iade etmesiyle birlikte Bulgaristan'ın siyasi krize sürüklendiği 2021 ilkbaharından bu yana 8'inci kez erken seçime gitmesinin önü açılmış oldu. Mevcut durumda Bulgaristan Anayasası çerçevesinde yeniden yapılacak seçimlere kadar ülkeyi yönetecek geçici bir hükümet kurulması gerekecek. Geçici hükümeti kuracak isim, Cumhurbaşkanı Radev tarafından belirlenecek. Radev, önümüzdeki süreçte ayrıca erken seçim için de tarih belirleyecek.

Hiçbir partinin parlamentoda tek başına hükümeti oluşturabilecek düzeyde oy alamaması ve siyasi kutuplaşmalar nedeniyle 2021 yılından beri krizlerin pençesinden kurtulamayan Bulgaristan'da 2021'de 3 defa, 2022 ve 2023 yıllarında 1'er defa, 2024 yılında ise 2 defa genel seçimler için sandığa gidilmişti.

Son kriz

Bulgaristan'da geçtiğimiz yıl 16 Ocak'ta parlamentodan güvenoyu alarak göreve başlayan Başbakan Rosen Jelyazkov liderliğindeki azınlık hükümeti, bazı vergileri artıracak yeni bütçe ve yolsuzluklar nedeniyle haftalarca süren sokak gösterilerinin ardından Aralık ayında istifa etmişti. Hükümetin istifası, Bulgaristan'ın yılbaşı itibarıyla Euro bölgesine dahil olmasından hemen önce gerçekleşmişti. - SOFYA

Kaynak: İHA

Bulgaristan, Politika, Hükümet, Son Dakika

Son Dakika Politika Bulgaristan Erken Seçime Gidiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Estetik olmak istedi, hayatının şokunu yaşadı Estetik olmak istedi, hayatının şokunu yaşadı!
Avustralya’nın Victoria eyaletini sel vurdu Avustralya'nın Victoria eyaletini sel vurdu
Dr. Ekrem Teymur: Bakanlık bünyesinde ’’Enerji İçin Yapay Zeka’’ adında bir Ar-Ge merkezi kurulmalı Dr. Ekrem Teymur: Bakanlık bünyesinde ''Enerji İçin Yapay Zeka'' adında bir Ar-Ge merkezi kurulmalı
Aralarında Rabia Karaca da var 15 ismin uyuşturucu testi sonuçları belli oldu Aralarında Rabia Karaca da var! 15 ismin uyuşturucu testi sonuçları belli oldu
Her kış geliyor Denizin dibinden çıktı, tüm sahili kapladı Her kış geliyor! Denizin dibinden çıktı, tüm sahili kapladı
Kan donduran cinayette sır perdesi kalktı Katil arkadaşı çıktı Kan donduran cinayette sır perdesi kalktı! Katil arkadaşı çıktı

15:50
Ekrem İmamoğlu ve Derya Çayırgan’ın HTS kayıtları ortaya çıktı
Ekrem İmamoğlu ve Derya Çayırgan'ın HTS kayıtları ortaya çıktı
15:27
Samsunspor’un Konferans Ligi Play-Off Turu’ndaki rakibi belli oldu
Samsunspor'un Konferans Ligi Play-Off Turu'ndaki rakibi belli oldu
15:26
4 yaşındaki Leyla Aydemir’in ölümüne ilişkin davada 8 yıl sonra yeni gelişme Amca tutuklandı
4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin davada 8 yıl sonra yeni gelişme! Amca tutuklandı
15:04
Gençlik nereye gidiyor İstanbul’un göbeğinde utandıran görüntü
Gençlik nereye gidiyor? İstanbul'un göbeğinde utandıran görüntü
14:22
İnfial yaratan altın iddiası Bakanlıktan yalanlama geldi
İnfial yaratan altın iddiası! Bakanlıktan yalanlama geldi
14:19
Karlov suikastının FETÖ’cü planlayıcısı ortaya çıktı Adını değiştirip Kanada’ya firar etmiş
Karlov suikastının FETÖ'cü planlayıcısı ortaya çıktı! Adını değiştirip Kanada'ya firar etmiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2026 16:23:07. #7.11#
SON DAKİKA: Bulgaristan Erken Seçime Gidiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.