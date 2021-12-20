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Bundesbank: Omicron varyantı Alman ekonomisini beklenenden daha güçlü yavaşlatabilir - Son Dakika

Bundesbank: Omicron varyantı Alman ekonomisini beklenenden daha güçlü yavaşlatabilir

20.12.2021 15:14
Bundesbank: Omicron varyantı Alman ekonomisini beklenenden daha güçlü yavaşlatabilir

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank), yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) endişeye neden olan Omicron varyantının Alman ekonomisini bankanın daha önce beklediğinden daha fazla yavaşlatabileceğini duyurdu.

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank), yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) endişeye neden olan Omicron varyantının Alman ekonomisini bankanın daha önce beklediğinden daha fazla yavaşlatabileceğini duyurdu.

Bundesbank'ın ekonomiye yönelik aralık ayı raporu yayımlandı.

Raporda, Omicron varyantı veya diğer Kovid-19 varyantlarının ekonomik faaliyetlerde daha fazla kısıtlamaya yol açması halinde, bu durumun özel tüketimi yavaşlatabileceği belirtildi.

Salgınla ilgili risk değerlendirmelerinin de yer aldığı raporda, daha zayıf bir küresel ekonominin Almanya'nın ihracatını ve yatırımlarını baskılayacağına vurgu yapılarak, küresel değer ve lojistik zincirlerinde Kovid-19 ile ilgili ilave aksaklıkların tedarik sorunlarını daha da kötüleştirebileceğine işaret edildi.

Raporda, "Genel olarak, ekonomi böyle bir olumsuz senaryoda büyük bir gerileme yaşayabilir." ifadesine yer verildi.

Bundesbank'ın raporunda, Alman ekonomisinin üretim için ara mal ve çalışan eksikliği ile Kovid-19 salgınında yeni kısıtlamalar nedeniyle bu yılın son çeyreğinde küçülebileceği belirtildi.

Almanya'da enflasyon görünümü "belirsiz" olarak nitelendirilen raporda, ülkede AB uyumlu enflasyonun bu yıl için yüzde 3,2, gelecek yıl için de yüzde 3,6 olmasının beklendiği aktarıldı.

Bundesbank, 17 Aralık'ta ekonomiye yönelik tahmin raporunda, tedarik darboğazları ve Kovid-19 salgınında 4. dalga ve ekonomide yeni kısıtlamalar nedeniyle gelecek yılın başında Alman ekonomisinin büyümesini durduracağını ve toparlanmasını geciktireceğini bildirmişti.

Bundesbank, gelecek yıl için takvim etkisinden arındırılmış Gayri Safi Yurt içi Hasıla (GSYH) büyüme tahminini yüzde 5,2'den 4,2'ye indirmişti.

Almanya'da özel tüketimin gelecek bahardan itibaren önemli ölçüde artacağı vurgulanan raporda, tedarik darboğazlarının da 2022'nin sonuna kadar gevşeyeceği öngörülmüştü.

Öte yandan, Almanya'da ekim ayında yüzde 4,5 olan yıllık enflasyon, enerji fiyatları ve salgının etkisiyle kasımda yüzde 5,2'ye yükselerek, yaklaşık son 30 yılın en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

Almanya'da tüketici için alışılmadık derecede yüksek enflasyon iyice hissedilirken, fiyat artışlarının Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde ve ekonomistlerin çoğunun savunduğu gibi "geçici" olacağı görüşüne dair şüpheler de her geçen gün artıyor.

Buna karşın, Alman hükümetine ekonomik danışmanlık yapan Ekonomi Bilirkişi Kurulu (SVR), ortalama enflasyonun bu yıl için yüzde 3,1, gelecek yılda yüzde 2,6'ya düşmesini bekliyor.

Alman ekonomisi, özel tüketimin artırması nedeniyle bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,8'lik büyüme kaydetmişti.

Almanya'da hükümet, 27 Ekim'de bu yıl için daha önce yüzde 3,5 olarak açıklanan resmi büyüme beklentisini Kovid-19 salgınının kalıcı etkileri ve tedarik zincirindeki sıkıntılardan dolayı aşağı yönlü revize ederek yüzde 2,6'ya çekti.

Bu arada, Başbakan Olaf Scholz'un Noel öncesi Omicron varyantının yayılmasını önlemeye yönelik yeni Kovid-19 kısıtlamalarını masaya yatırmak için eyalet başbakanlarıyla yarın bir toplantı yapması bekleniyor.

Merkez Bankası, Ekonomi, Almanya, Omicron, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bundesbank: Omicron varyantı Alman ekonomisini beklenenden daha güçlü yavaşlatabilir - Son Dakika


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