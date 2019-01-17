Son Dakika Haberleri: Bundesliga'da Hasret Yarın Sona Eriyor

Bundesliga'da Hasret Yarın Sona Eriyor

1 saat önce

Deplasmanda Kerem Demirbay'ın formasını giydiği Hoffenheim'a konuk olacak B. Münih'te Ribery ve Robben yer almayacak.

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Deplasmanda Kerem Demirbay'ın formasını giydiği Hoffenheim'a konuk olacak B. Münih'te Ribery ve Robben yer almayacak. Büyük ihtimalle sezon sonunda takımdan da ayrılacak iki tecrübeli isim yerine Fransız milli Coman ve Alman milli Gnabry forma giyecek.

Ligde lider Dortmund'un altı puan gerisinde ikinci sırada bulunan B. Münih, yılın ilk maçında üç puanı hedefliyor. İkinci yarı hazırlıklarını Daho'da yapan B. Münih'de Teknik Direktör Niko Kovaç, taktik değişikliğine de gitti. Kovaç, takımını iki ön liberolu sisteme göre oynatacak. Bu mevkide Goretzka ve Thiago'yi görevlendirecek. Hoffenheim'da Kerem Demirbay'ın ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor.

HAFTANIN MAÇI LEİPZİG'DE

Sezonun ilk yarısını beklenmedik bir başarıyla tamamlayan Dortmund ise 2019 yılında ligdeki ilk maçını deplasmanda RB Leipzig ile oynayacak.

Lige verilen arada çalışkanlığıyla dikkat çeken ve Teknik Direktör Lucian Favre'nin gözüne girmeyi başaran Ömer Toprak'ın ilk maçta ilk 11'de oynaması sürpriz olmayacak. Ömer Toprak, sezonun ilk yarısında hemen hemen hiç forma yüzü görmedi.

Dortmund hazırlık maçlarının tümünü kazanarak formunu sürdürdüğünü gösterdi. Karşılaşmanın favorisi Dortmund.

Sezonun ikinci yarısının ilk hafta maç programı şöyle:

YARIN

Hoffenheim - B. Münih (20.30)

CUMARTESİ

Leverkusen - M'gladbach (15.30)

Stuttgart - Mainz (15.30)

Frankfurt - Freiburg (15.30)

Augsburg - Düsseldorf (15.30)

Hannover - W. Bremen (15.30)

RB Leipzig - Dortmund (18.30)

PAZAR

Nürnberg - Hertha Berlin (15.30)

Schalke - Wolfsburg (18.00)
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 03:25 

Kerem Demirbay, Hoffenheim, Dortmund, Münih, Güncel
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