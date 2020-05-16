Bundesliga maçları Misli.com'da kesintisiz CANLI!

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E. FRANKFURT - M'GLADBACH



Eintracht Frankfurt salgın arası öncesinde üst üste 3 yenilgi almış ve düşüşteydi.



Dönüşteki ilk maçta, M 'Gladbach'a karşı Erik Durm ve Gonçalo Paciencia'nın durumları maç saati netlik kazanacak. TD Adi Hütter, hücumun en ilerisinde Bas Dost ile Andre Silva arasında da kritik bir seçim yapacak.



Marco Rose önderliğinde sezona başlayan Mönchengladbach ise 8 haftalık zirve keyfi yaptığı Bundesliga'da, 15. haftadaki Wolfsburg yenilgisi sonrası düşüş yaşamaya başlamış, 7 Mart'taki 2-1'lik Dortmund yenilgisi kötü serinin son halkası olmuştu.



O yenilgi sonrası oynadıkları erteleme maçında Köln'ü 2-1 yenip "koronavirüs" arasına lider Bayern'in 6 puan gerisinde girmişlerdi.



Takımın dikkat çeken isimlerinden Denis Zakaria sakat. Cezayirli sol bek Ramy Bensebaini yavaş yavaş kendine geliyordu, arada tamamen iyileşti ve ilk 11'deki yerini alacak.



Unutmadan, Bundesliga'da maçlar koronavirüs salgını nedeniyle seyircisiz oynanacak!



İki takım arasındaki son 3 lig maçında ise izledik.



%26'lık kesim taraf bahsini bir kenara bırakıp gollere yönelmenin mantıklı olduğunu düşünüyor.



Frankfurt ekibi geçen sezon Avrupa Ligi yarı finalinde Chelsea ile karşılaşmıştı...











