Son Dakika Haberleri: Bundesliga'nın 19. Hafta Açılış Maçında Hertha Berlin'in Konuğu Schalke

Bundesliga'nın 19. Hafta Açılış Maçında Hertha Berlin'in Konuğu Schalke

1 saat önce

BUNDESLIGA'da 19.haftanın açılış maçı yarın akşam Berlin'de oynanacak.

Bundesliga'nın 19. Hafta Açılış Maçında Hertha Berlin'in Konuğu Schalke, System.String[]
BUNDESLIGA'da 19.haftanın açılış maçı yarın akşam Berlin'de oynanacak.

Açılış maçında Hertha Berlin'in konuğu Schalke. İki takım arasındaki karşılaşma Berlin Olimpiyat Stadı'nda yarın akşam saat 20.30'da start alacak.

Ligde 27 puanla yedinci sırada bulunan Hertha'da sakat futbolcu bulunmuyor. Hertha ideal ilk 11'i ile sahada mücadele edecek. 21 puanla 12. sırada yer alan Schalke'de Suat Serdar'ın ilk 11'de oynaması bekleniyor.

CUMARTESİ ALTI KARŞILAŞMA

Ligde cumartesi günü altı karşılaşma oynanacak. Lig lideri Dortmund cumartesi saat 15.30'da üst üste aldığı olumsuz sonuçlarla son sıralara gerileyen Hannover'i ağırlayacak. Lider, seyircisi önünde oynayacağı yılın ilk lig maçında farklı galip gelme hesapları yapıyor. Hannover'de ise hedef en azından bir puanla deplasmandan dönmek. Bu sezon beklenmedik başarı gösteren M'Gladbach sahasında Augsburg'u ağırlıyor.

Gladbach zirveden kopmama hesapları içindeyken, Augsburg alt sıralardan kurtulmak için gerekli puan veya puanlar peşinde.

BAYERN MÜNİH'İN RAKİEBİ STUTTGART

Pazar günü ise iki karşılaşma oynanacak. Günün ilk maçında Bayern Münih'in ligde sıkıntılı dönem geçiren Stuttgart'ı ağırlıyor. Üst üste yenilgiler alan Stuttgart'ı saat 15.30'da Allianz Arena'da konuk edecek olan B. Münih, bu maçta da galibiyet serisini sürdürmeyi planlıyor. B. Münih son altı haftada oynadığı tüm lig maçlarında üçer puan çıkardı. B. Münih'te sakatlıkları süren Robben ve Ribery maç kadrosunda yer almayacak. Haftanın kapanış karşılaşmasında Düsseldorf ligin güçlü ekibi RB Leipzig'i ağırlıyor. Maç saat 18.00'de başlayacak.

19. Hafta maç programı şöyle:

YARIN

Hertha Berlin - Schalke (20.30)

CUMARTESİ

Dortmund - Hannover (15.30)

M'Gladbach - Augsburg (15.30)

Freiburg - Hoffenheim (15.30)

Mainz - Nürnberg (15.30)

Wolfsburg - Leverkusen (15.30)

W. Bremen - Frankfurt (18.30)

PAZAR

B. Münih - Stuttgart (15.30)

Düsseldorf - RB Leipzig (18.00)
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 04:57 

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