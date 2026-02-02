Bunlar nasıl çocuk? Görüntüyü izleyenler emniyeti etiketledi - Son Dakika
02.02.2026 10:40
Adana Dinozor Parkı'nda 4 çocuğun kuş yuvasını sallayıp parçaladığı görüntüler sosyal medyada tepki topladı. Vatandaşlar Emniyet Genel Müdürlüğü'nü etiketleyerek olayla ilgili işlem yapılmasını istedi.

Adana Dinozor Parkı'nda çekilen görüntüler sosyal medyada infiale yol açtı. Parkta bulunan 4 çocuğun, içinde kuşların bulunduğu bir yuvayı sallayarak kuşların kaçmasına neden olduğu, ardından yuvayı parçalayarak tamamen kullanılamaz hale getirdiği anlar kameralara yansıdı.

GÖRÜNTÜYÜ İZLEYEN EMNİYETİ ETİKETLEDİ

Görüntülerin kısa sürede yayılmasıyla birlikte çok sayıda sosyal medya kullanıcısı Emniyet Genel Müdürlüğü'nü etiketleyerek yetkililere çağrıda bulundu. Kullanıcılar, olayla ilgili işlem yapılmasını isteyerek "Gerekeni yapın" mesajları paylaştı. Olayla ilgili resmi makamlardan henüz bir açıklama yapılmadı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • xkszncnvmk xkszncnvmk:
    gözünü sevdigimin müslüman ülkesi, ne güzelde cocuklarini egitiyorlar helal olsun. 49 9 Yanıtla
    Ali Levent Ali Levent :
    Daha önce de söylemiştik "dindar ve kindar" nesil yetiştireceğimizi. 12 9
  • Şükrü null Şükrü null:
    herkes in başına bekçi koyamazsın ama kalplere Allah sevgisini yerleştirirseniz herkesin kendi vicdan bekçisi olur 49 3 Yanıtla
  • Emre1305 Emre1305:
    kondom şart 19 0 Yanıtla
  • Ates null Ates null:
    Bunlar çocuk değil Hiç bunlar Hiç 18 0 Yanıtla
  • Züliş Züliş Züliş Züliş:
    Sütü bozuk olunca 0 0 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
