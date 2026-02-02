Adana Dinozor Parkı'nda çekilen görüntüler sosyal medyada infiale yol açtı. Parkta bulunan 4 çocuğun, içinde kuşların bulunduğu bir yuvayı sallayarak kuşların kaçmasına neden olduğu, ardından yuvayı parçalayarak tamamen kullanılamaz hale getirdiği anlar kameralara yansıdı.
Görüntülerin kısa sürede yayılmasıyla birlikte çok sayıda sosyal medya kullanıcısı Emniyet Genel Müdürlüğü'nü etiketleyerek yetkililere çağrıda bulundu. Kullanıcılar, olayla ilgili işlem yapılmasını isteyerek "Gerekeni yapın" mesajları paylaştı. Olayla ilgili resmi makamlardan henüz bir açıklama yapılmadı.
Son Dakika › Yaşam › Bunlar nasıl çocuk? Görüntüyü izleyenler emniyeti etiketledi - Son Dakika
