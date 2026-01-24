Bünyamin'in Ameliyatıyla Sağlığına Kavuştu - Son Dakika
Sağlık

Bünyamin'in Ameliyatıyla Sağlığına Kavuştu

Bünyamin\'in Ameliyatıyla Sağlığına Kavuştu
24.01.2026 17:59
Doğuştan meningomyelosel hastası Bünyamin, Batman'da yapılan laminoplasti ile felç riskinden kurtuldu.

BATMAN'da doğuştan bel bölgesinde kese (meningomyelosel) hastalığı olan ve felç riski bulunan Bünyamin Çiçek (11), Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan laminoplasti tekniğiyle sağlığına kavuştu. Batman'da ilk kez bel omurga kemiklerine laminoplasti tekniğinin uygulandığı kaydedildi.

Doğuştan bel bölgesinde kese (meningomyelosel) hastalığı bulunan Bünyamin Çiçek'in şikayetleri artınca ailesi, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği'nde yapılan tetkiklerde; omurganın içinde sinirlere baskı yapan ve gergin omurilik (tethered cord) tablosuna yol açan kitle lezyonu tespit edildi. Doktorlar, tablonun ilerlemesi halinde kalıcı felç gelişebileceğini değerlendirerek cerrahi müdahale planladı.

BASKI TAMAMEN ORTADAN KALDIRILDI

Daha önce ameliyat geçirdiği için cerrahi alanın riskli olduğu belirtilen çocuğun, detaylı planlama ve ileri cerrahi tekniklerle gerçekleştirilen operasyonunda omurilikteki kitle lezyonu boşaltıldı; sinir dokuları ve omurilik üzerindeki baskının tamamen kaldırıldığı bildirildi. Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Hüseyin Ömer Semiz ve ekibinin gerçekleştirdiği ameliyatın 5 saat sürdüğü, Batman'da ilk kez bel omurga kemiklerine laminoplasti tekniğinin uygulandığı kaydedildi. Operasyonun omurgaya vida ya da platin yerleştirilmeden tamamlandığı, böylece omurganın doğal yapısının korunarak çocuğun ilerleyen yıllardaki boy uzaması ve fiziksel gelişiminin desteklendiği belirtildi.

'HERHANGİ BİR KUVVET KAYBI YOK'

Operasyonla ilgili bilgi veren Op. Dr. Hüseyin Ömer Semiz, "11 yaşında erkek hastamızın belinde omurilik sinirlerine yapışık bir tümör saptadık. Yaşı ilerledikçe ve boyu uzadıkça sinirlere zarar verebileceği için cerrahi planladık. Ameliyatımız 5 saat sürdü. Tümörü olabildiğince tamamen çıkardık. Yapışıklıkları açarak hastanın uzamasına engel olabilecek yapıları ortadan kaldırmış olduk. Ameliyat sonrasında hastamız iyi. Herhangi bir kuvvet kaybı, tuvalet sıkıntısı, yürüme sorunu yok. Bu omurga tümörü çok nadir görülmektedir. Bel kemiklerini çıkardıktan sonra tekrar koyma tekniğini kullandık. Bu sayede vida/platin koymamış olduk; boyunun uzamasına engel olmuyor. Sonrasında kemikler iyileşerek eski haline geri dönüyor" dedi.

'BAŞARILI BİR AMELİYAT GERÇEKLEŞTİRDİ'

Baba Ferhat Çiçek ise "Oğlumun omuriliğinin üzerinde bir kitle tespit edildi. Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne geldik. Doktor Hüseyin Hocamıza teşekkür ediyorum. Gayet ilgilendi. Başarılı bir ameliyat gerçekleştirdi" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Bünyamin'in Ameliyatıyla Sağlığına Kavuştu - Son Dakika

