Bünyan'daki Cam Teras 100 Bin Ziyaretçi Ağırladı
Yaşam

Bünyan'daki Cam Teras 100 Bin Ziyaretçi Ağırladı

Bünyan\'daki Cam Teras 100 Bin Ziyaretçi Ağırladı
24.01.2026 10:49
Bünyan'daki cam teras, geçen yıl 100 binden fazla ziyaretçi aldı, ikinci teras inşaatı sürüyor.

KAYSERİ'nin Bünyan ilçesinde kayalıkların üzerine inşa edilen cam terası geçen yıl 100 binin üzerinde kişi ziyaret etti. Kışın karla kaplanan ilçedeki cam teras, dronla görüntülendi. İlçede ikinci cam terasın yapım çalışmalarının devam ettiğini aktaran Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin, "Geçen sene cam teras bölgemizi 100 binin üzerinde insan ziyaret etti. İnşallah bu seneki yapacağımız çalışmalarla birlikte bu sayıyı 150-200 binlere taşıyacağız" dedi.

Bünyan ilçesindeki cam terasın yapımı, Kayseri Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Bünyan Belediyesi iş birliğiyle 2023 yılında tamamlandı. Tarihi çok eskiye dayanan mağaraların bulunduğu kayalıkların üzerine inşa edilen terası, binlerce kişi ziyaret etti. Yeşil doğadan yaklaşık 250 metre yüksekliğe inşa edilen cam teras, ziyaretçilerine eşsiz bir manzara izleme fırsatı sunuyor. Yün halıları, gilaburusu ve tarihi yapıları ile ünlü Bünyan ilçesinde, ikinci cam terasın yapım çalışmaları sürüyor.

Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin, "Bünyan'ımız Kayseri merkeze 38 kilometre mesafede olan çok şirin bir ilçemizdir. Bünyan tam bir Selçuklu şehridir. Türkiye'de bünyesinde 2 tane han bulunduran tek ilçe Bünyan'dır. Karatay Hanı ve Sultan Hanımız var. Bünyan'ımız, havasıyla, suyuyla, insanlarımızın sıcaklığıyla Kayseri'mizin ciddi manada dikkatini çeken bir yerdir" diye konuştu.

'100 BİNİN ÜZERİNDE İNSAN ZİYARET ETTİ'

Yeni yapılan çalışmalarla ziyaretçi sayılarını artıracaklarını belirten Başkan Selahattin Metin, "Geçen sene cam teras bölgemizi 100 binin üzerinde insan ziyaret etti. Bakın, bu çok önemli bir rakam. İnşallah bu seneki yapacağımız çalışmalarla birlikte bu sayıyı 150-200 binlere taşıyacağız. Her hafta sonu mutlaka cam terasa dışarıdan gelenlerle sohbet ediyorum. Sivas'tan, Kahramanmaraş'tan, Gaziantep'ten, Nevşehir'den ve Şanlıurfa'dan gelen insanları gördüm. Birinci cam terasımız yaklaşık 3 yıl önce yapılmış. Fakat sadece cam teras var. İkincisine başladık. Valimiz sağ olsun. Büyük destekleriyle bize ödenek çıkarttı. Cam terasa vatandaş geldiği zaman, yiyeceği, içeceği zaman geçireceği bir yer yok. Sadece o güzellikleri izliyor ve gidiyorlar. İkinci cam terastaki hedefimiz şu; Sabahleyin eşinizle birlikte gelip kahvaltınızı yapacaksınız. Küçük çocuklarınız varsa, oyun evlerimiz olacak. Başlarında ablalarıyla birlikte oyun oynayacaklar. Çok güzel vakitler geçirecekler. Tüm vatandaşlarımızı bu sene mayıs ayından itibaren Bünyan'da misafir etmekten şeref duyacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Yaşam

Son Dakika Yaşam Bünyan'daki Cam Teras 100 Bin Ziyaretçi Ağırladı - Son Dakika

