Burak Bekaroğlu Sakaryaspor'da

Trendyol 1. Lig ekibi Sakaryaspor, 28 yaşındaki defans oyuncusu Burak Bekaroğlu'nu kadrosuna kattı.
Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Burak Bekaroğlu'nun transfer edildiği bilgisi paylaşıldı.
Açıklamada, "Kulübümüz Burak Bekaroğlu ile anlaşmaya varmıştır. Kendisine Yeşil-Siyah formamız altında başarılar dileriz. Hoş geldin Burak." ifadelerine yer verildi.
Sakaryaspor altyapısında yetişen Bekaroğlu, en son Iğdır FK'de forma giydi.
