Burak Özçivit ile yeni sezon koleksiyonunu tanıttı

–Erkek giyim markalarından Altınyıldız Classics, oyuncu Burak Özçivit ile iş birliklerinin, 2020-2021 sonbahar/kış sezonunda da devam ettiğini duyurdu.

Burak Özçivit, marka yüzü olduğu Altınyıldız Classics 2020-2021 Sonbahar/Kış Kolesiyonu için objektif karşısına geçti. Yeni sezon koleksiyon tanıtım çekimlerinde Burak Özçivit'in fotoğraflarını fotoğrafçı Tamer Yılmaz çekti.

Hayatın her alanında başarılı olmak isteyenlere ve her açıdan başarılı olmak için iyi giyinmenin önemini bilenlere hitap ettiğine dikkat çeken Altınyıldız Classics, yeni sezon koleksiyonunda, konfor ve şıklığı ön planda tuttuğunu duyurdu.

Altınyıldız Classics konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Stilden ödün vermeden rahatlığı ön plana çıkaran ve gün boyu hareket özgürlüğü sunan parçaların yanı sıra Altınyıldız Classics'in tasarım kadar fonksiyona da önem veren en son teknoloji ile geliştirdiği inovatif ürünleri, erkeklerin hayatını yeni sezonda da kolaylaştırmaya devam ediyor. Günün her anı için stil sahibi öneriler sunan birbirinden zengin koleksiyon; modern ve şehirli stilden ofis stiline, casual'dan spor şıklığa uzanan tasarımlar ve Burak Özçivit ile devam eden birlikteliği ile her açıdan başarılı" ifadelerine yer verdi.

- İstanbul