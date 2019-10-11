Son Dakika Haberleri: Burak'tan BİK Genel Müdürü Duran'a ziyaret
Son Dakika Güncel Burak'tan BİK Genel Müdürü Duran'a ziyaret

Burak'tan BİK Genel Müdürü Duran'a ziyaret

45 dakika önce

Sakarya Barosu Başkanı Abdurrahim Burak, Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Rıdvan Duran'ı ziyaret etti.

Burak'tan BİK Genel Müdürü Duran'a ziyaret, System.String[]

Sakarya Barosu Başkanı Abdurrahim Burak, Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Rıdvan Duran'ı ziyaret etti.


Burak, BİK Genel Müdürlüğü'ne atanan Duran'a hayırlı olsun dileklerini iletti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Duran, kurum faaliyetleri hakkında bilgi vererek Burak'a çalışmalarında başarılar diledi.

Burak, Duran'a Sakarya Barosu logolu tabak hediye etti.

Basın İlan Kurumu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 02:34 Kaynak: AA
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