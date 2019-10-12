Son Dakika Haberleri: Burak Yılmaz: "Fransa'ya garantilemek için gideceğiz"
Son Dakika Spor Burak Yılmaz: 'Fransa'ya garantilemek için gideceğiz'

Burak Yılmaz: "Fransa'ya garantilemek için gideceğiz"

1 saat önce

2020 Avrupa Kupası Elemeleri'nde Türkiye A Milli Futbol Takımı sahasında Arnavutluk'u 1-0 mağlup etti.

Burak Yılmaz:

2020 Avrupa Kupası Elemeleri'nde Türkiye A Milli Futbol Takımı sahasında Arnavutluk'u 1-0 mağlup etti. Müsabaka sonrası karma alanda Milli futbolcu Burak Yılmaz açıklamalarda bulundu. Bu aralar bu tip maçları çok sık oynadıklarını belirten Yılmaz, "Tamamen sonuca odaklı maçlar. İstediğimizi aldık. Fransa'ya inşallah Avrupa Şampiyonası'nı garantilemek için gideceğiz. Şehitlerimiz için çok üzüntülüyüz. Cumhurbaşkanımız bizi aradı o da üzüntülüydü. Bu galibiyetle biraz nefes aldılar. Hiç bir şey şehitlerimizin acısını dindirmez. Biz onlarla beraberiz, dualarımız onlarla. İnşallah Allah onları muzaffer eyler" dedi.

Burak Yılmaz, Arnavutluk, Avrupa, Fransa, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 02:16 
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