Burak Yılmaz: "Terimin Son Damlasına Kadar Beşiktaş'ımız İçin Mücadele Edeceğim"

Beşiktaş'ın Trabzonspor'dan kadrosuna kattığı golcü oyuncu Burak Yılmaz, "Terimin son damlasına kadar Beşiktaş'ımız için mücadele edeceğim" dedi.

Beşiktaş'ın Trabzonspor'dan kadrosuna kattığı golcü oyuncu Burak Yılmaz, "Terimin son damlasına kadar Beşiktaş'ımız için mücadele edeceğim" dedi.



Beşiktaş'ın yeni transferi Burak Yılmaz, transferinin resmen duyurulmasının ardından sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Transferinden dolayı Teknik Direktör Şenol Güneş'e teşekkür eden tecrübeli golcü, "Hayat geriye doğru anlaşılır ama ileri doğru yaşanır. Ben de hayatı ileri doğru yaşamaya çalışırken hayat beni tekrar gönül verdiğim takımımla buluşturdu. İnanıyorum ki, bu yeniden buluşmanın ileride bir gün geriye bakıp, anlayacağımız güzel ve anlamlı bir sebebi var. Ben şimdiden bu yeniden buluşmanın heyecanını ve gururunu yaşıyorum. Benim yeniden Beşiktaş formamı giymemi sağlayan başta Şenol hocama ve bana inanan herkese çok teşekkür ederim. Bana olan güvene layık olmak için elimden gelen her şeyi yapacağım. Büyük Beşiktaş taraftarının her bir ferdinin övgüsünü de eleştirini de saygıyla karşılıyorum. Sadece bilmenizi isterim ki; Beşiktaş formasını giydiğim an itibarıyla Beşiktaşlılığın tanımı olan tüm değerlerin ve Beşiktaşlı duruşun sorumluluğunda olacak ve terimin son damlasına kadar Beşiktaş'ımız için mücadele edeceğim" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Son Dakika » Spor » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Beşiktaş'ın Kadrosuna Kattığı Burak Yılmaz'dan Şenol Güneş'e Teşekkür

Trabzonspor, Burak Yılmaz İçin Beşiktaş ile Görüşmelere Başlandığını KAP'a Bildirdi!

Galatasaray'ın Avrupa Ligindeki Rakibi Benfica'da Rui Vitoria'nın Görevine Son Verildi

West Ham United Teknik Direktörü Manuel Pellegrini, Gary Medel İddialarıyla İlgili Konuştu