Son Dakika Haberleri: Burak Yılmaz: "Terimin Son Damlasına Kadar Beşiktaş'ımız İçin Mücadele Edeceğim"

Burak Yılmaz: "Terimin Son Damlasına Kadar Beşiktaş'ımız İçin Mücadele Edeceğim"

5 dakika önce

Beşiktaş'ın Trabzonspor'dan kadrosuna kattığı golcü oyuncu Burak Yılmaz, "Terimin son damlasına kadar Beşiktaş'ımız için mücadele edeceğim" dedi.

Burak Yılmaz:
Beşiktaş'ın Trabzonspor'dan kadrosuna kattığı golcü oyuncu Burak Yılmaz, "Terimin son damlasına kadar Beşiktaş'ımız için mücadele edeceğim" dedi.

Beşiktaş'ın yeni transferi Burak Yılmaz, transferinin resmen duyurulmasının ardından sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Transferinden dolayı Teknik Direktör Şenol Güneş'e teşekkür eden tecrübeli golcü, "Hayat geriye doğru anlaşılır ama ileri doğru yaşanır. Ben de hayatı ileri doğru yaşamaya çalışırken hayat beni tekrar gönül verdiğim takımımla buluşturdu. İnanıyorum ki, bu yeniden buluşmanın ileride bir gün geriye bakıp, anlayacağımız güzel ve anlamlı bir sebebi var. Ben şimdiden bu yeniden buluşmanın heyecanını ve gururunu yaşıyorum. Benim yeniden Beşiktaş formamı giymemi sağlayan başta Şenol hocama ve bana inanan herkese çok teşekkür ederim. Bana olan güvene layık olmak için elimden gelen her şeyi yapacağım. Büyük Beşiktaş taraftarının her bir ferdinin övgüsünü de eleştirini de saygıyla karşılıyorum. Sadece bilmenizi isterim ki; Beşiktaş formasını giydiğim an itibarıyla Beşiktaşlılığın tanımı olan tüm değerlerin ve Beşiktaşlı duruşun sorumluluğunda olacak ve terimin son damlasına kadar Beşiktaş'ımız için mücadele edeceğim" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 01:25 Kaynak: İHA

Spor
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