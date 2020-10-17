Burası Bodrum değil Zonguldak - Son Dakika

Burası Bodrum değil Zonguldak

17.10.2020 14:11

Burası Bodrum değil Zonguldak Sıcaklık 30 dereceyi geçti, Ekim ayında deniz keyfi yaşadılar Zonguldak'ta hava sıcaklığının yer yer 30 dereceyi geçmesi üzerine vatandaşlar Kapuz Plajı'na akın etti.

Burası Bodrum değil Zonguldak

Sıcaklık 30 dereceyi geçti, Ekim ayında deniz keyfi yaşadılar

ZONGULDAK - Zonguldak'ta hava sıcaklığının yer yer 30 dereceyi geçmesi üzerine vatandaşlar Kapuz Plajı'na akın etti. Plaj sezonunun kapanmasına rağmen vatandaşlar denizin tadını çıkarttı.

15 Eylül itibariyle sezonun kapatıldığı Kapuz Plajı'nda hafta sonu yoğunluk yaşandı. Hava sıcaklığının 30 ila 35 dereceyi bulduğu Zonguldak'ta vatandaşlar hafta sonunu denize girerek geçirdi. Yeni tip koronavirüs salgınına rağmen denize akın eden vatandaşlar, maske ve mesafe kurallarına uymaya çalıştı.

Ekim ayının ortasında hava sıcaklığının 30 dereceleri bulmasıyla şaşkınlık yaşayan vatandaşlar kış öncesi denizin keyfini çıkarttı. Bazı vatandaşlar da kumsalda güneşlenmeye çalıştı. Çocuklarıyla birlikte plaja gelen Sadık Sarımehmet, "Hava güzel denize geldik. Yazın son fırsatlarını değerlendirmeye çalışıyoruz. Bu sene değişik bir sezon oldu. Uzun zamandan sonra ilk defa Ekim ayında denize girmek nasip oldu. Yoğunluk daha fazla bekliyorduk açıkçası. İnsanlar halen daha deniz soğuk diye gelmemiş olabilirler. Bence çok kalabalık değil" diye konuştu.

Bir başka vatandaş da "Çok güzel biz de değerlendirelim dedik. Ekimin başından beri denize giriyoruz. Küresel ısınma dolayısıyla böyle sıcak olduğunu düşünüyorum. Dün bu kadar yoğun değildi. Bu gün daha çok yoğun. İnsanlar pandemiden dolayısıyla sıkıldı. Sosyal medya da insanları denizin güzel olduğunu söyleyip yönlendiriyor. O yüzden bu kadar yoğunluk oluyor" şeklinde konuştu.

Öte yandan Balkanlardan gelen soğuk hava dalgasının yarından itibaren kent genelinde etkili olması bekleniyor.

Burası Bodrum değil Zonguldak
Burası Bodrum değil Zonguldak
Burası Bodrum değil Zonguldak
Burası Bodrum değil Zonguldak
Burası Bodrum değil Zonguldak
Burası Bodrum değil Zonguldak

Zonguldak, Eylül, Ekim, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Burası Bodrum değil Zonguldak - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni gaz müjdesini vermek için helikopterle Zonguldak'a hareket etti Taksici dehşeti! Tartıştığı müşteriyi darbedip köpeğine kemerle saldırdı Poz vermek için merdivene oturan model, maymunun tacizine uğradı Bunu da gördük! Hırsızlar gündüz vakti kendilerini uyaran vatandaşları taşladı Gucci'nin 1300 TL'lik yırtık çorap satması Twitter'da alay konusu oldu Azerbaycan, Gence'nin intikamını böyle aldı! Ermenistan güçlerinin SİHA'larla vurulduğu anlar kamerada Acı, korku hepsi bir arada! Ermenistan'ın haince saldırdığı Gence'de enkaz altında kalan çocuğun bakışları yürek burktu İşte Ermenistan'ın Azerbaycan'ın Gence kentine fırlattığı füze
Galatasaray, Fenerbahçe'nin de istediği Kenan Karaman için harekete geçti Galatasaray, Fenerbahçe'nin de istediği Kenan Karaman için harekete geçti         
14:36
Aliyev Aliyev "Sahada cevap vereceğiz" demişti! Ermenistan birlikleri SİHA'larla bir bir böyle yok edildi         
13:48
Erdoğan'ın bugün açıklayacağı müjde öncesi Filyos Limanı'nda hareketli anlar yaşanıyor Erdoğan'ın bugün açıklayacağı müjde öncesi Filyos Limanı'nda hareketli anlar yaşanıyor         
13:23
Bakan Soylu, bir dönem terör nedeniyle girilemeyen bölgede kahve ve semaver çayı içti Bakan Soylu, bir dönem terör nedeniyle girilemeyen bölgede kahve ve semaver çayı içti         
11:55
18 aylık çocuğu hamam böcekleriyle aynı kafeste yatıran aile: Kafes evimizden daha temiz 18 aylık çocuğu hamam böcekleriyle aynı kafeste yatıran aile: Kafes evimizden daha temiz         
10:58
Polis kılığına giren soyguncu, girdiği kuyumcunun sahibini kelepçeleyip 1 kilo altın çaldı Polis kılığına giren soyguncu, girdiği kuyumcunun sahibini kelepçeleyip 1 kilo altın çaldı         
10:49
Oyuncu Burak Deniz'den ilginç itiraf: Paris Hilton beni görüp Türk arkadaşına sormuş Oyuncu Burak Deniz'den ilginç itiraf: Paris Hilton beni görüp Türk arkadaşına sormuş         
10:38
Arnavutköy'de ayakta yolcu taşıyan minibüs sürücüsü, kaymakama yakalandı Arnavutköy'de ayakta yolcu taşıyan minibüs sürücüsü, kaymakama yakalandı         
10:05
Şehrin merkezindeki boş arazide, çocuklara aldırmadan uyuşturucu kullanan bağımlılar görenlere 'pes' dedirtiyor Şehrin merkezindeki boş arazide, çocuklara aldırmadan uyuşturucu kullanan bağımlılar görenlere 'pes' dedirtiyor         
08:54
Harita mühendisi kaportacı, tamamen el yapımı olan 2 kişilik otomobil yaptı Harita mühendisi kaportacı, tamamen el yapımı olan 2 kişilik otomobil yaptı         
08:07
3 yıldır aşk yaşayan Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses nişanlandı 3 yıldır aşk yaşayan Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses nişanlandı         
07:59
Ocakbaşındaki 'istek şarkı tartışması' kanlı bitti: 2'si ağır 5 yaralı Ocakbaşındaki 'istek şarkı tartışması' kanlı bitti: 2'si ağır 5 yaralı         
01:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada Başbakanı Trudeau'nun yüzüne söyledi: İhracat kısıtlaması müttefiklik ruhuna aykırı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada Başbakanı Trudeau'nun yüzüne söyledi: İhracat kısıtlaması müttefiklik ruhuna aykırı         
22:48
AB, Türkiye'ye yönelik yaptırım kararında geri adım attı! Silah ambargosu uygulanmayacak AB, Türkiye'ye yönelik yaptırım kararında geri adım attı! Silah ambargosu uygulanmayacak         
21:30
Sinop'ta denemeleri yapılan S-400'lerin ateşlendiği anların yeni görüntüleri ortaya çıktı Sinop'ta denemeleri yapılan S-400'lerin ateşlendiği anların yeni görüntüleri ortaya çıktı         
19:36
Telefonu kurcalayan çocuk, annesinin çıplak fotoğraflarını çekip rehberdeki herkese gönderdi Telefonu kurcalayan çocuk, annesinin çıplak fotoğraflarını çekip rehberdeki herkese gönderdi         
17:19
Kilosu 40 bin liradan satılan safranın hasadı başladı: 25 dönüm araziden 600 bin TL kazanacak Kilosu 40 bin liradan satılan safranın hasadı başladı: 25 dönüm araziden 600 bin TL kazanacak         
14:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2020 14:47:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Burası Bodrum değil Zonguldak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei