Burcu Biricik Alem Dergisi'ne Konuştu

Başarılı oyuncunun ALEM Dergisi Yazı İşleri Müdürü Ceylan Yeniacun Şimşek'e verdiği röportaj çok konuşulacak.

"Uzun zamandır bir dönem projesinde yer almayı istiyordum"

Şuan vizyonda olan Çiçero ile ilgili Biricik "Uzun zamandır bir dönem projesinde yer almayı istiyordum. Çiçero'nun senaryosu gelince hiç düşünmeden kabul ettim. Hem 2. Dünya Savaşı dönemi hem de oynadığım Cornelia karakteri her zaman karşıma çıkacak türden değildi. Filmle alakalı gayet iyi dönüşleri alıyoruz, bu da beni çok mutlu ediyor tabii ki. Dönem filminde olmak enteresanmış, kostümleri, saçları ve dünyasına bayıldım. Bunların yanında usta oyuncularla ve yönetmenimiz Serdar Akar'la çalışmak da benim için çok büyük bir deneyimdi." dedi.

"Aslında karanlık bir Romeo& Juliet hikayesi diyebiliriz."

Barış Arduç ile başrollerini paylaşacakları "Kuzgun" dizisi için başarılı oyuncu " Aslında karanlık bir Romeo&Juliet hikayesi diyebiliriz." Dedikten sonra Avukat bir kadını canlandıracağını, dizinin güzel bir senaryosu olduğunu güzel bir ekipleçalıştığını dile getirdi. Bu aralar kendisine zaman ayırmasının zor olduğunu sektör gereği zaman dilimlerinin biraz farklı olduğunu şu sözlerele ifade etti "Bazen o kadar evde vakit geçiremiyorsun ki boşluklarda evinde koltuğunda yayılmak en mutlu edici aktivite oluyor."

Özel hayatıyla ilgili olarak ise en çok yemeğe para harcadığını ve eşiyle kendisine her sene bir tatil ödülü verdiklerini söyledi. Sene boyunca çalışıp o tatili dört gözle beklediklerini dile getirdi.

"İstanbul benden büyük onunla başa çıkamam."

Antalya'nın sakin bir ilçesinden istanbul'a gelen oyuncu, İstanbul'a ilk geldiğinde yaşadığı hissi sanatçı Yalın'ın şarkı sözüyle açıkladı. "İstanbul benden büyük onunla başa çıkamam."

"Çok yalnız hissetmiştim kendimi korkmuştum da…"

İlk oyunculuğunda hiç bilmediği bir ortamda çalıştığını, kimseyi tanımadığını, nasıl oynaması gerektiğini bu yüzden bilmediğini samimi bir şekilde ifade etti. "Çok yalnız hissetmiştim kendimi korkmuştum da... Sonrasında kalıp bir kez daha denemedim ve zamanla olduğunu gördüm dedi."

"Evet demeyi unutacak kadar heyecanlanmıştım. "

Evlenme teklifi sırasında yüzük çıkana kadar anlamadığı bir konuşma olduğunu hatta uzun bir dağ tırmanışından sonra eşinin kendisine evlilik teklifi ettiğini söyledi. "Evet demeyi unutacak kadar heyecanlanmıştım." diyerek duygularını ifade etti.