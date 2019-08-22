Burcu Esmersoy ile "Dünya avucunuzda"

National Geographic Traveler Dergisi'nin desteğiyle belirlenen ilgi çekici seyahat rotalarının gizli kalmış noktalarına doğru keşfe çıkan ve bu rotalarda yaşayanların yerel deneyimleri izleyiciyle paylaşan Esmersoy ve ekibi sayesinde izleyiciler, bu bölgelere özel lezzetlerin nerelerde tadılabileceğini öğreniyorlar, şehirlere dair tarihsel ve kültürel bilgiler edinebiliyorlar.

DÜNYA AVUCUNUZDA'NIN BEŞİNCİ ROTASI SLOVENYA VE HIRVATİSTAN!

24 Ağustos Cumartesi günü beşinci bölümü yayınlanacak programda Burcu Esmersoy ile Sezgin Yılmaz'ın, Bled Adası, Ljubljana Kalesi, Ejderha Köprüsü, Kamenjak Burnu, Balbi Kemeri, Predjama Kalesi ve Preseren Meydanı gibi pek çok ünlü destinasyonu keşfettiklerini görmek, oradaki maceralarına göz atmak mümkün olacak.

OTURDUĞUNUZ YERDEN DÜNYAYI GEZİN!

Instagram fenomeni Sezgin Yılmaz'ın ve National Geographic Traveler Dergisi editörlerinin Burcu Esmersoy'a eşlik ettiği programda farklı ülkeler ziyaret edilmeye devam ediliyor.

Bugüne kadar Danimarka, Portekiz, Sicilya ve Fransa'yı ziyaret eden ekibin Slovenya ve Hırvatistan'dan sonra sürpriz bir durağı daha olacak. Esmersoy ve ekibi, Eylül sonuna kadar yaklaşık 36 bin kilometre yol kat edecek.

Seyahatseverler ekibin rotalarını FOX ile Vodafone Red sosyal medya hesaplarından takip edebiliyor, eş zamanlı olarak da National Geographic hesaplarından hem ekibin, hem de dünyanın masalsı güzellikte daha fazla rotasına erişebiliyorlar.