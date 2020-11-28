Burcu, koronavirüsten hayatını kaybetti - Son Dakika

ANKARA'da oturan Burcu Usanmaz (20), koronavirüsten hayatını kaybetti. Burcu'nun amcası Yunus Usanmaz, "Kimse 'bana bir şey olmaz' demesin. Burcu'nun bilinen hiçbir hastalığı yoktu" dedi.

Ankara'da özel bir firmada çalışan Burcu Usanmaz, yaklaşık 20 gün önce grip belirtileri ile hastaneye başvurdu. Usanmaz'a hastanede yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Evinde ilaç tedavisi gören Usanmaz, 1 hafta önce durumunun ağırlaşması üzerine ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Hastanede 6 gün tedavi gören Usanmaz, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Usanmaz'ın cenazesi, dün Ankara'da toprağa verildi.

'BİLİNEN HİÇBİR HASTALIĞI YOKTU'Genç kızın ölümü, ailesi, yakınları ve arkadaşlarını üzüntüye boğdu. Amca Yunus Usanmaz, Burcu'nun bilinen bir hastalığının olmadığını belirterek, "Yaklaşık 20 gün önce rahatsızlandı. Gripten şüphelendik. Belirtilerin üzerine hastaneye gidip koronavirüs testi yaptırdık, pozitif çıktı. Test pozitif çıktığı halde, hastane yetkilileri Burcu'yu evine gönderdi. Aradan zaman geçti durumu biraz ağırlaştı; bu sefer ambulans ile hastaneye tekrar gittik. Yaklaşık 6 gün hastanede yattı. Burcu'nun bilinen hiçbir hastalığı yoktu. Bünyesi biraz zayıftı, o kadar" diye konuştu.'KİMSE 'BANA BİR ŞEY OLMAZ' DEMESİN'

Yunus Usanmaz, Burcu'nun virüsü nereden kaptığını bilmediklerini anlatarak, "Biz de ailesi olarak koronavirüs testi yaptırdık, hepimizin test sonucu negatif çıktı. Burcu dışarıdan mı, marketten mi veya alışveriş merkezinden mi virüsü kaptı bilmiyoruz. Burcu'nun bünyesi biraz zayıftı. Sağlık görevlilerinin verdiği ilaçları kullandı. Herkese aynı ilaç mı veriliyor, herkesin bünyesi birbiriyle aynı değil. Kimse 'bana bir şey olmaz' demesin. Bizim çocuğumuz 20 yaşındaydı. Her insanın bünyesi bir değil. Kafamız karmakarışık. Allah kimsenin başına vermesin. Annesinin ve babasının durumu çok kötü" diye konuştu.