Burdur'da Alkollü Sürücü Kovalamaca Sonrası Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3. Sayfa

Burdur'da Alkollü Sürücü Kovalamaca Sonrası Yakalandı

Burdur\'da Alkollü Sürücü Kovalamaca Sonrası Yakalandı
28.01.2026 10:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Burdur'da 17 yaşındaki alkollü sürücü, polisle kaçış sonrası yakalandı; 100 bin lira ceza verildi.

Burdur'da geçtiğimiz gece polis ekiplerinden kaçan daha sonrasında otomobili terk edilmiş halde bulunan sürücü, gece saatlerinde yine polis ekiplerinden kaçtı. Kısa süren kovalamacının ardından yakalanan sürücü, 18 yaşından küçük çıkarken alkollü olduğu tespit edildi. Her iki olaydan dolayı araca ve sürücüye yaklaşık 100 bin lira idari para cezası uygulanırken sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olay, gece saatlerinde Yeni Mahalle Kapanlı Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, pazar günü gece saatlerinde sürücüsü tespit edilemeyen 32 AY 375 plakalı otomobil, polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Yaklaşık 20 dakika süren kovalamacının ardından sürücü izini kaybettirirken bahse konu otomobil Çamlıbel Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın bahçesinde terk edilmiş halde bulundu. Plakasına ilgili maddelerden ceza yazılmasının ardından otomobil çekici marifetiyle otoparka çekildi. Gece saatlerinde tekrardan seyir halinde görülen otomobil, polis ekipleri tarafından cadde üzerinde takibe alındı. Ekiplerin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, yine polis ekiplerinden kaçmaya çalışırken kısa süren kovalamacının ardından otomobil durduruldu. Sürücü F.Ö.'ye (17), yapılan alkol kontrolünde 0.67 promil alkollü olduğu tespit edildi. Ehliyeti de olmayan yaşı küçük alkollü sürücü polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Her iki olayla ilgili ekipler tarafından araca ve sürücüye ilgili maddelerden yaklaşık 100 bin lira idari para cezası uygulanırken otomobil otoparka çekildi. - BURDUR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Burdur, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Burdur'da Alkollü Sürücü Kovalamaca Sonrası Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray’da deprem Takımın yıldızı antrenmana çıkamadı Galatasaray'da deprem! Takımın yıldızı antrenmana çıkamadı
Herkes ekran başına Yarın akşam ortalık alev alacak Herkes ekran başına! Yarın akşam ortalık alev alacak
Türk futbolunda neler oluyor 2 hakem istifa etti Türk futbolunda neler oluyor? 2 hakem istifa etti
Altında rekor üstüne rekor geldi, tahminler sil baştan değişti Altında rekor üstüne rekor geldi, tahminler sil baştan değişti
Türkiye’de de satılıyordu Dev kozmetik markası iflas bayrağını çekti Türkiye'de de satılıyordu! Dev kozmetik markası iflas bayrağını çekti
Savaş sahnesi değişiyor Türkiye’nin yanı başında tarihi görüntü Savaş sahnesi değişiyor! Türkiye'nin yanı başında tarihi görüntü

10:28
Uyuşturucu partilerinin barmeni itirafçı oldu 20 ünlünün ismini savcılığa verdi
Uyuşturucu partilerinin barmeni itirafçı oldu! 20 ünlünün ismini savcılığa verdi
09:53
Beyaz’la Joker yarışmasında kriz İşine son verildi, isyan etti
Beyaz'la Joker yarışmasında kriz! İşine son verildi, isyan etti
09:29
Yıllarca anlatılan efsane gerçek oldu
Yıllarca anlatılan efsane gerçek oldu
09:05
ABD’li senatörden komşu ülkeyi iç savaşa sürükleyecek çağrı
ABD'li senatörden komşu ülkeyi iç savaşa sürükleyecek çağrı
09:02
Türkiye’nin dev tatil platformu satıldı İşte ödenen bedel
Türkiye'nin dev tatil platformu satıldı! İşte ödenen bedel
07:42
Somalili meclis üyesine spreyli saldırı Trump’tan tansiyonu yükseltecek tepki
Somalili meclis üyesine spreyli saldırı! Trump'tan tansiyonu yükseltecek tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2026 10:54:41. #7.11#
SON DAKİKA: Burdur'da Alkollü Sürücü Kovalamaca Sonrası Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.