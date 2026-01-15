Burdur'da Dolandırıcılık: 350 Bin Lira Kayıp - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Burdur'da Dolandırıcılık: 350 Bin Lira Kayıp

15.01.2026 16:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Burdur'da dolandırıcılar, ikisi emekli olan çifti telefonla arayarak 350 bin lira kaptırttı.

BURDUR'da N.Ç. (73) ve karısı M.Ç.'yi (71), eş zamanlı telefonla arayan dolandırıcılar 'operasyon yapılacak' yalanıyla verdikleri hesap numarasına para göndermelerini istedi. Şüphelilere inanan çiftten M.Ç. bankadaki güvenlik görevlisinin dikkati sayesinde dolandırılmaktan kurtarılırken, N.Ç.'nin ise 350 bin lira kaptırdığı anlaşıldı.

Atatürk Mahallesi'nde oturan ikisi de emekli N.Ç. ve M.Ç. çiftini telefonla arayan dolandırıcılar, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak, yapılacak operasyon için verdikleri hesap numarasına para gönderilmesini istedi. Dolandırıcılara inanan N.Ç. ve karısı M.Ç. evden çıkıp, belirtilen hesaba para göndermek üzere farklı banka şubelerine gitti.

Bu sırada çiftin şehir dışında yaşayan oğlu, anne ve babasının telefonunun sürekli meşgul olmasından şüphelenerek, polisten yardım istedi. İhbarla harekete geçen Burdur Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çiftin hangi banka şubelerine gittiğini belirlemeye çalışırken, M.Ç.'nin bulunduğu şube, bankadaki güvenlik görevlisi sayesinde tespit edildi. M.Ç.'nin bankada sıra beklerken sürekli telefonla görüşmesinden şüphelenen güvenlik görevlisi, telefonu kapattırıp polise haber verdi. Dolandırılmaktan son anda kurtulan M.Ç.'nin bulunduğu banka şubesine giden polis, bu kez eşi N.Ç.'nin nerede olduğunu tespit için çalışma yaptı. Telefonu sürekli meşgul olan N.Ç.'ye bir süre sonra ulaşılabildi, ancak dolandırıcıların verdiği hesap numarasına 350 bin lira aktardığı anlaşıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, M.Ç. ve N.Ç.'nin bankadaki hesaplarına bloke konulmasını sağladı.

Kaynak: DHA

Dolandırıcılık, Sahil Güvenlik, Dolandırıcı, Güvenlik, Ekonomi, Burdur, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Burdur'da Dolandırıcılık: 350 Bin Lira Kayıp - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Davutoğlu: Suriye’deki Kürt kardeşlerimiz bizim akrabalarımızdır, soydaşlarımızdır Davutoğlu: Suriye'deki Kürt kardeşlerimiz bizim akrabalarımızdır, soydaşlarımızdır
Ne et ne tavuk ne de sucuk Bu döner bembeyaz Ne et ne tavuk ne de sucuk! Bu döner bembeyaz
Bilal Erdoğan’dan çarpıcı sözler: Gündemimi haber akışının belirlemesine izin vermiyorum Bilal Erdoğan'dan çarpıcı sözler: Gündemimi haber akışının belirlemesine izin vermiyorum
Lindsay Graham’dan Türkiye’ye küstah tehdit: Akıllıca seçim yapın Lindsay Graham'dan Türkiye'ye küstah tehdit: Akıllıca seçim yapın
Amine Harit’ten sürpriz itiraf: Galatasaray beni istedi Amine Harit'ten sürpriz itiraf: Galatasaray beni istedi
Şara ile röportaj yaptılar, son anda yayınlamaktan vazgeçtiler Şara ile röportaj yaptılar, son anda yayınlamaktan vazgeçtiler

15:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplumun kanayan yarasına parmak bastı: Terörden daha zararlı boyutlara ulaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplumun kanayan yarasına parmak bastı: Terörden daha zararlı boyutlara ulaştı
15:48
Ufuk Özkan’dan kötü haber: Durumu çok ciddi
Ufuk Özkan'dan kötü haber: Durumu çok ciddi
15:38
Savcılıkta Derya Çayırgan’ın yanıt veremediği soru: ’’Hatırlamıyorum’’ dedi
Savcılıkta Derya Çayırgan'ın yanıt veremediği soru: ''Hatırlamıyorum'' dedi
15:36
Nahçıvan’da şofbenden sızan gazdan zehirlenen 2 Türk öğrenci öldü
Nahçıvan'da şofbenden sızan gazdan zehirlenen 2 Türk öğrenci öldü
14:34
İranlı muhalif canlı yayında Türk asıllı gazeteciyi tehdit etti
İranlı muhalif canlı yayında Türk asıllı gazeteciyi tehdit etti
14:08
İmamoğlu ile yasak aşk yaşadığı konuşulan Derya Çayırgan’ın ilk ifadesi
İmamoğlu ile yasak aşk yaşadığı konuşulan Derya Çayırgan'ın ilk ifadesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2026 16:50:34. #7.11#
SON DAKİKA: Burdur'da Dolandırıcılık: 350 Bin Lira Kayıp - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.