Burdur'da Genel Sağlık-İş üyeleri iş bırakma eylemi başlattı - Son Dakika
Üye Girişi

Burdur'da Genel Sağlık-İş üyeleri iş bırakma eylemi başlattı

14.03.2022 15:47
Burdur'da Genel Sağlık-İş üyeleri iş bırakma eylemi başlattı

Burdur'da, Genel Sağlık ve Sosyal Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası (Genel Sağlık-İş) üyeleri iş bırakma eylemi başlattı.

Burdur'da, Genel Sağlık ve Sosyal Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası (Genel Sağlık-İş) üyeleri iş bırakma eylemi başlattı.

Genel Sağlık-İş ile Isparta-Burdur Tabip Odası Başkanlığı üyeleri Burdur Devlet Hastanesi Acil Servis önünde bir araya geldi.

Sendikanın Burdur İl Temsilcisi Egemen Gökpolat, sağlık çalışanlarının aylık düzenli iş gelirinin ve aylık düzenli hane gelirinin düşük olduğunu belirtti.

Sağlık çalışanlarının çalışma koşullarının düzeltilmesini talep ettiklerini ifade eden Gökpolat, farklı çalışma biçimlerine son verilmesini, kadrolu ve güvenceli çalışma biçiminin sağlanması gerektiğini kaydetti.Gökpolat, sendikalarınca hazırlanan, "Sağlıkta şiddet yasa tasarısı taslağı"nın kanunlaştırılmasını istediklerini dile getirerek şöyle devam etti:

"Taleplerimizle ilgili farkındalık yaratmak ve taleplerimizin karşılık bulabilmesi, sağlık emekçilerinin öneminin bir kez daha anlaşılabilmesi için 14, 15 ve 16 Mart'ta, acil hastalar, diyaliz hastaları, gebeler, kanser hastaları, yoğun bakım hastalarının bakımı aksamayacak şekilde, ülke genelinde 3 günlük iş bırakma eylemleri yapılacaktır."

Isparta-Burdur Tabip Odası Başkanı Nermin Karahan da Kovid-19 salgınında hayatlarını kaybeden sağlık çalışanlarının acılarını yüreklerinde yaşadıklarını belirtti.

Basın açıklamasına CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker de katıldı.

YORUMLAR
500
Son dakika: Burdur'da trafik kazası: 1 yaralı Son dakika: Burdur'da trafik kazası: 1 yaralı

Kamu Çalışanları, Isparta, Burdur, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Burdur'da Genel Sağlık-İş üyeleri iş bırakma eylemi başlattı - Son Dakika


Son Dakika
15:47 Türkiye derbi heyecanında, Fransızların derdi başka! Gözlemcileri Kerem ve Ersin için İstanbul'a geldi!
15:35 Kim Kardashian'ın eski eşi Kanye West ve Pete Davidson'ın mesajları ifşalandı!
15:24 Elon Musk Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e meydan okudu: Seni düelloya davet ediyorum
15:17 Araplar için yapılan şatolar 11 yıldır tamamlanamıyor!
15:14 Hasta adamı trafiğin ortasında iki kere dövdü!
15:14 Cem Yılmaz, Tıp Bayramı'nı kutlarken kullandığı sözlerle kafa karıştırdı: Doktorlar için bir şey söylemeyeceğim
15:02 Bu limuzinin adı Amerikan Rüyası! 30 metreyi aşkın: İçinde yüzme havuzu da var, helikopter pisti de, golf sahası da!
14:59 Savaş nedeniyle ihracatçının elinde 5 milyon çift ayakkabı kaldı! İç piyasaya sürülecek!
14:58 Alparslan: Büyük Selçuklu bu akşam ekranlarda! Alparslan'ın büyük oyunu herkesi ters köşe edecek!
14:56 Katliam! Mariupol'de ölen sivillerin sayısı 2500'e ulaştı, kalanlar açlık ve susuzlukla karşı karşıya
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2022 15:57:11. #1.12#
SON DAKİKA: Burdur'da Genel Sağlık-İş üyeleri iş bırakma eylemi başlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement