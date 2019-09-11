Son Dakika Haberleri: Burdur'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
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Burdur'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

46 dakika önce

Burdur'un Gölhisar ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Burdur'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı, System.String[]

Burdur'un Gölhisar ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Çamköy Kanlıkavak mevkisinde Mutlu Yıldırım idaresindeki 09 CEY 72 plakalı kamyon ile Fatih Eriş yönetimindeki 15 AAB 106 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü Eriş ile yanındaki Yusuf Yurtsevan, Mustafa Özkır ve Mehmet Aksoy yaralandı.

Gölhisar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Yurtseven, Burdur Devlet Hastanesine sevk edildi.

Gölhisar, Burdur, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 12:24 Kaynak: AA
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