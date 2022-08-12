MOTOSİKLET MİNİBÜSE ÇARPTI 2 YARALI - Son Dakika
Üye Girişi

MOTOSİKLET MİNİBÜSE ÇARPTI 2 YARALI

12.08.2022 17:28

Burdur'da motosikletle minibüsün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Burdur'da motosikletle minibüsün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Burdur merkez Şirinevler Mahallesi Kavşağı'nda saat 15.00 sıralarında meydana gelen kazada kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen Ömer Ö. (23) yönetimindeki plakasız motosiklet, Osman Ö. (24) yönetimindeki 15 AG 491 plakalı minibüsün sol arka tekerleğine çarptı.Kazada motosiklet sürücüsü Ömer Ö. ile yolcu olarak bulunan Ömer H. (22) yaralandı. Yaralılar ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Minibüs sürücüsü Osman Ö. sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

YORUMLAR
500
KUR'AN KURSU ÖĞRENCİLERİ YARIŞTI KUR'AN KURSU ÖĞRENCİLERİ YARIŞTI Burdurlu Besici: 'Üretmek İçin Uğraşıyoruz, Bizi Tüketmek İçin Uğraşıyorlar' Burdurlu Besici: 'Üretmek İçin Uğraşıyoruz, Bizi Tüketmek İçin Uğraşıyorlar'
Kaynak: DHA

Şirinevler, Burdur, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MOTOSİKLET MİNİBÜSE ÇARPTI 2 YARALI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:30 Avrupa'da Yılın Futbolcusu ödülünde adaylar Benzema, Courtois, De Bruyne! Kazanan isim İstanbul'da belli olacak
17:14 Werner'i kadrosuna katan Leipzig, Sörloth'u takımdan yolluyor
17:02 DEVA Partisi Karaman İl Başkanı kimliği belirsiz kişilerce darp edildi
16:23 Fenerbahçe taraftarı, forvet için gözünü kararttı! Twitter'da "Ali Koç, Belotti'yi al" etiketi Türkiye gündemine damga vurdu
16:18 Adı Fenerbahçe ile anılan Pablo Mari, Berlusconi'nin takımı Monza'ya transfer oldu
16:12 Ünlü kahin Baba Vanga'nın 2023 kehaneti korkuttu! Su kıtlığının sonuçları kötü olabilir
16:13 Silahla yapılan şakalaşma kanlı bitti! Gözünden vurulan genç, hayatını kaybetti
16:13 BBC muhabiri ceket ve şortla canlı yayın yaparken komşusuna yakalandı
15:57 Şarkıcı Mustafa Sandal'dan Suriye'de yakılan Türk bayrağına dair sert sözler: Uğurlarında verilen yüzlerce şehit, harcanan milyarlarca dolar ve final
15:51 Kilosu 1 lira! CHP'li Atakum Belediyesi, çiftçiden aldığı karpuzu vatandaşa sattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2022 17:42:09. #1.11#
SON DAKİKA: MOTOSİKLET MİNİBÜSE ÇARPTI 2 YARALI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement