Son Dakika Haberleri: Burdur'da ölü bulunan yönetmen toprağa verildi
Son Dakika Güncel Burdur'da ölü bulunan yönetmen toprağa verildi

Burdur'da ölü bulunan yönetmen toprağa verildi

7 saat önce

Burdur'da ormanlık alanda ölü bulunan yönetmen Mehmet Şafak Türkel, toprağa verildi.

Burdur'da ölü bulunan yönetmen toprağa verildi, System.String[]

Burdur'da ormanlık alanda ölü bulunan yönetmen Mehmet Şafak Türkel, toprağa verildi.

Burdurlu yönetmen Türkel'in (38) cenazesi otopsi işlemlerinin ardından Ulu Cami'ye getirildi.

Burada kılınan namazın ardından Türkel'in cenazesi, Sultandere Mezarlığı'nda defnedildi.

Cenaze törenine, Türkel'in babası Hasan Türkel, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Burdur Vali Yardımcısı Ali Nazım Balcıoğlu ile sanatçı Sümer Ezgü ve vatandaşlar katıldı.

Kayıp olarak 30 Ekim'den beri aranan Türkel, dün Burdur-Antalya kara yolunun 2. kilometresindeki ormanlık alanda ölü bulunmuştu.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 02:42 Kaynak: AA
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