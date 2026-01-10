Burdur'da Restoran Kavgasında Bıçaklı Saldırı - Son Dakika
Burdur'da Restoran Kavgasında Bıçaklı Saldırı

10.01.2026 11:37
Burdur'da bir restoranda çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı, şüpheli gözaltına alındı.

Burdur'da bir restoranda çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı.

Kışla Caddesi'nde bulunan bir restoranda Nihat G. ve Ömer K. (38) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda Nihat G, Ömer K. ve kavgayı ayırmak isteyen iş yeri sahibi Ufuk K'yi (61) bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şüpheli Nihat G. gözaltına alındı.

Kaynak: AA

