Burdur\'da Restoran Kavgasında Bıçaklı Saldırı

Burdur'da bir restoranda çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı.
Kışla Caddesi'nde bulunan bir restoranda Nihat G. ve Ömer K. (38) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda Nihat G, Ömer K. ve kavgayı ayırmak isteyen iş yeri sahibi Ufuk K'yi (61) bıçakla yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Şüpheli Nihat G. gözaltına alındı.
