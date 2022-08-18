Bakan Varank: Birileri yaptığımız işlere hep kulp takmaya çalışıyor (2) - Son Dakika
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Bakan Varank: Birileri yaptığımız işlere hep kulp takmaya çalışıyor (2)

18.08.2022 16:42
Bakan Varank: Birileri yaptığımız işlere hep kulp takmaya çalışıyor (2)

BURDUR'DA SİLAH FABRİKASINDA İNCELEMESanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Afyonkarahisar'ın ardından Burdur'a geçti.

BURDUR'DA SİLAH FABRİKASINDA İNCELEME

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Afyonkarahisar'ın ardından Burdur'a geçti. İl Özel İdaresi'ndeki Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) Projeleri İmza ve Coğrafi İşaret Tescil Belgeleri Teslim Töreni'ne katılan Bakan Varank, öncesinde Burdur Organize Sanayi Bölgesi'ndeki silah fabrikasında incelemelerde bulundu.

Burdur'daki 3 organize sanayi bölgesinde 4 bine yakın kişinin istihdam edildiğini aktaran Varank, "Burdur, her şehrimiz gibi kendi ölçeğinde ülke ekonomisine değerli katkılar sağlıyor. 2021 yılındaki 291 milyon dolarlık ihracatıyla 2020 yılına göre yüzde 36'lık artış kaydetti. Son dönemde Burdur 2'nci Organize Sanayi Bölgesi ile şehrimize önemli firmalar yatırım yapmaya başladı. Son 2 yıldaki taleplerle birlikte Burdur'daki organize sanayi bölgelerimizde, hiç boş parsel kalmadı. Bu noktada Burdur 2'nci Organize Sanayi Bölgesi ile Bucak Organize Sanayi Bölgesi'nin genişlemesi ile ilgili taleplerin farkındayız. Bunları da en kısa sürede yerine getirmek için yereldeki paydaşlarımızla çalışmaya devam ediyoruz. Yeni üreteceğimiz parsellerle Burdur'a olan sanayici talebini hızlıca karşılamak istiyoruz" diye konuştu.

Bakan Varank, daha sonra SOGEP projelerini imzaladı ve coğrafi işaret belgelerini teslim etti. Varank, programın son bölümünde iş insanları ile basına kapalı toplantı yaptı.

Mesut MADAN/ BURDUR,


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Kaynak: DHA

Mustafa Varank, Karahisar, Burdur, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Varank: Birileri yaptığımız işlere hep kulp takmaya çalışıyor (2) - Son Dakika

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